Şarkışla’da zabıta ekipleri marketleri denetledi

Kaynak: İHA
Şarkışla’da zabıta ekipleri marketleri denetledi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde zabıta ekipleri, yerel marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıtaların yaptığı denetimde ürünlerin son kullanma tarihinin yanı sıra hijyen ile kasa ve reyon arası fiyatlara bakıldı.

150 KİLO BAKLİYAT İMHA EDİLECEK

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Müdür Vekili Emrah Akbulut, son kullanma tarihi geçmiş 53 ürüne ve 150 kiloya yakın bakliyata imha edilmek üzere tutanakla el konulduğunu belirtti. Denetimlerde eksikliği görülen iş yerlerine ihtarname tanzim edildiğini söyleyen Akbulut, görülen eksikliklerin giderilmesi hususunda takipçi olacaklarını sözlerine ekledi.

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