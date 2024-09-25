Saros Körfezi'nde deniz polisi göreve başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Saros Körfezi'nde deniz polisi göreve başladı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Saros Körfezi'nde güvenliği sağlamak için göreve başladı. Deniz Polisinin üssü, Enez Limanı olacak.

Edirne'nin Enez ilçesi'nde deniz polisi Saros Körfezi'nde görev yapmak üzere göreve başladı. Polis ekipleri yerli üretim kontrol botu ile Enez Limanı'nda faaliyetlerini sürdürüyor.

enez55.jpg

DENİZ POLİSİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla kanunsuz giriş ve kaçışları önlemek ve kaçakçılıkla mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde çalıntı veya aranan deniz araçlarının aranmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapacak.

enez33.jpg

Otel, gazino ve benzeri yerler veya çeşitli dinlenme, eğlence ve oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanılan her çeşit deniz araçlarında denetimler de gerçekleştirecek ekipler, kıyıya düşmüş veya oturmuş halde görülen başıboş mayın, patlayıcı ve şüpheli maddeleri uzmanlar tarafından yok edilinceye kadar, halkın tehlikeye düşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerini de alacak.

enez22.jpg

Deniz polisi, denizde, iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleri ile cesetleri balık adam veya kurbağa adamlar tarafından dalış yapmak suretiyle aratmak gibi konularda hizmet verecek.

Son Haberler
Peçeteye bu notu yazdı! Vasiyetimdir, mezar taşımı yaptırmayın" notunu paylaştı
Whatsapp" ta grup kurarak gruptakilerle ile vedalaştı! Peçeteye intihar edeceğini yazıp bırakmış
Aziz Yıldırım ve Okan Buruk'un ne konuştuğunu açıkladı
Aziz Yıldırım ve Okan Buruk'un ne konuştuğunu açıkladı
Sivas'ta gerçeğini aratmayan tatbikat
Tatbikat gerçeğini aratmadı, öğrencilerin ‘atla atla’ demesi dikkat çekti
Astana'da inşa edilecek yeni stadyum tanıtıldı
Astana'da inşa edilecek yeni stadyum tanıtıldı
Suç makinesi kadın Nazilli'de yakalandı! 122 hırsızlıktan 155 yıl hapis cezası var...
Suç makinesi yakalandı! 122 hırsızlıktan 155 yıl hapis cezası var