Sarp Levendoğlu ile Deniz Sipahi aşklarını ilan etti

Oyuncu Sarp Levendoğlu, ilk ve tek evliliğini 2014 yılında Birce Akalay ile yapmıştı.

Birlikte rol aldıkları Küçük Ağa dizisinde de evli bir çifti canlandıran Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay, 2014 yılının ağustos ayında nikah masasına oturmuşlardı. Ancak çiftin evliliği çok uzun sürmemişti.

Yakışıklı oyuncu, Birce Akalay ile evliliğini noktaladıktan sonra, Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Derya Şensoy ile birlikteliğini noktaladıktan 6 ay sonra da kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Naz Çağla Irmak'tan ile ilişkisini geçtiğimiz yıl sessiz sedasız sonlandıran Levendoğlu'nun adı bir süredir şarkıcı Deniz Sipahi ile anılıyordu. Çift hakkında ortaya atılan aşk iddiaları doğru çıktı.

37 yaşındaki şarkıcı, Instagram sayfasından Sarp Levendoğlu ile çekilen bir karesini paylaşarak birlikteliklerini gözler önüne serdi.