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  • Gürcistan sınırında ucuz telefon kuyruğu. Yılbaşı öncesi binlerce Türk sınır kapısına akın etti

Gürcistan sınırında ucuz telefon kuyruğu. Yılbaşı öncesi binlerce Türk sınır kapısına akın etti

Gürcistan’dan ucuza cep telefonu satın almak isteyenler, yeni yılda yurt dışına çıkış harcının 150 TL’den 300 TL’ye çıkacak olması ve yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle yılbaşı öncesinde Sarp Sınır Kapısı'na akın etti. Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluştu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:16
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Sarp Sınır Kapısı’ndaki ‘ucuz cep telefonu’ yoğunluğu yılbaşı öncesinde arttı

Gürcistan sınırında ucuz telefon kuyruğu. Yılbaşı öncesi binlerce Türk sınır kapısına akın etti
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Ucuza cep telefonu satın almak için Türkiye’den Gürcistan’a gidenlerin sayısı, yılbaşında gelecek zamlar nedeniyle arttı. Yeni yılda yurt dışına çıkış harcının 150 TL’den 300 TL’ye çıkacak olması ve yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle yılbaşı öncesinde Sarp Sınır Kapısı'na akın edenler, kapıda uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor.

Sarp Sınır Kapısı’ndaki insan kuyruğunu gecenin geç saatlerinde cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, kuyruğun uzunluğunu, “Ya abi, maç olur ya maç, öyle” diyerek anlattı.

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TELEFONKOLİK MİLLET
25.12.2022 18:32
TÜRK MİLLETİ ZEKİDİR ÇALIŞKANDIR ATİKDİR DÜNYANIN DİĞER UCUNDA DA OLSA GİDER BULURUZ  
 
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