Şaşılık erken teşhis ve tedavi edilmediğinde görme problemlerine ve derinlik algısının bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle şaşılık belirtileri fark edildiğinde bir göz doktoruna başvurmak gerekiyor. Peki, şaşılık nedir? Şaşılık neden olur?

ŞAŞILIK NEDİR?

Şaşılık, gözlerin birbirinden farklı yönlere bakması durumudur. Gözlerin normalde aynı hedefe odaklanması beklenirken, şaşılık durumunda bir göz diğerinden farklı bir yöne bakar. Şaşılık genellikle çocukluk döneminde başlar, ancak yaşam boyu ortaya çıkabilir.

ŞAŞILIK NEDEN OLUR?

Şaşılığın nedenleri şunlar olabilir:

Kas Zayıflığı veya Dengesizliği: Göz kaslarının zayıf olması veya dengesiz çalışması şaşılığa neden olabilir.

Göz Tembelliği (Ambliyopi): Bir göz diğerine göre daha az kullanıldığında, zayıflayan göz tembelliğe neden olabilir ve bu da şaşılığa yol açabilir.

Göz Yollarındaki Sorunlar: Göz yollarındaki anatomik sorunlar veya sinir iletimindeki problemler şaşılığa neden olabilir.

Genetik Faktörler: Ailesel geçiş gösteren genetik faktörler, şaşılığın ortaya çıkma olasılığını artırabilir.

Göz Yaralanmaları: Travma veya göz yaralanmaları, göz kaslarında zedelenmelere neden olarak şaşılığa yol açabilir.

Göz İltihapları veya Enfeksiyonlar: Gözde meydana gelen iltihaplar veya enfeksiyonlar, göz kaslarının normal çalışmasını etkileyebilir.

Şaşılık, genellikle tedavi edilebilir bir durumdur. Tedavi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Gözlük, göz kaslarını güçlendiren egzersizler, ilaçlar veya cerrahi müdahale gibi yöntemler kullanılabilir. Ancak, şaşılık erken teşhis ve tedavi edilmediğinde görme problemlerine ve derinlik algısının bozulmasına neden olabilir.