Şaşırtan operasyon. Gizemli mumyayı satmak istediler

Kaynak: AA
Şaşırtan operasyon. Gizemli mumyayı satmak istediler

Niğde'nin Bor ilçesinde Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek görünümlü mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan H.G.'nin ikametinde yapılan aramalarda, Ortaçağ dönemine ait ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen, erkek görünümlü mumya ele geçirildi.

H.G. ve gözaltına alınan diğer 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Son Haberler
Şaşırtan operasyon. Gizemli mumyayı satmak istediler
Şaşırtan operasyon. Gizemli mumyayı satmak istediler
RTÜK, TELE 1'e inceleme başlatacak!
RTÜK, TELE 1'e inceleme başlatacak!
Fatih Tekke ilk antrenmanına çıktı
Fatih Tekke ilk antrenmanına çıktı
Filenin Sultanları sahaya çıkıyor. Maç takvimi belli oldu
Filenin Sultanları sahaya çıkıyor. Maç takvimi belli oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu
Dünyaca ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu