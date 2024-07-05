Satıcı kılığına girdi suçüstü yakaladı!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir motosikletin çalındığı ve parçalarının sosyal medyada satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, alıcı gibi davranarak şüphelilerle iletişime geçti ve buluşma noktasında suçüstü yakalama operasyonu gerçekleştirdi. Motosikletin diğer parçaları da ele geçirildi.



SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIŞ GİRİŞİMİ



Olay, 30 Haziran Pazar günü Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki O.T.'nin evinin odunluğunda park halinde bulunan motosikleti çalındı. O.T.'nin şikayeti üzerine Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



ASAT ekiplerinin araştırmaları sonucu, çalınan motosikletin parçalarının Instagram üzerinden satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Ekipler, motosikletin parçalarını satan 21 yaşındaki İ.H.T. ve olaya karıştığı düşünülen 17 yaşındaki M.Ç. ile müşteri gibi iletişime geçti ve motor kısmı için 14 bin TL karşılığında anlaşmaya vardı.

Buluşacakları yere gelen şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından motor parçasıyla suçüstü yakalandı.