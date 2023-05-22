Satırla bir kişiyi yaralamıştı. Gözaltına alındı

İHA’nın haberine göre, olay Atakum ilçesi Yenimahalle Vatan Caddesi'nde 11 Mayıs gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kasap C.Ö. (33) ile M.Ö. (22) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu C.Ö., satırla M.Ö.'yü sol kol bilek kısmından yaraladı. Damar kesisi sonucu hastaneye kaldırılan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan C.Ö., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.