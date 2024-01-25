Satırlı komşu dehşeti. Kapıya dayandı, tehditler savurdu

Kaynak: DHA
Satırlı komşu dehşeti. Kapıya dayandı, tehditler savurdu
İstanbul’da bir aile, alt komşusunun satırlı saldırına uğradı. Saldırgan şahıs, komşularının kapısına dayanıp elindeki satırla tehditler savururken kadın çığlıklar attı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşayan bir aile, alt komşusuyla bir tartışma yaşadı. Tartışma üzerine alt komşu İlginç Cihan Biricik, yanına satır alıp üst kata çıktı. Saldırgan şahıs, elindeki satırla kapıyı zorla açmaya çalışırken kapının arkasında bulunan Nermin Gümrükçü korkulu dakikalar yaşadı.

Saldırgan alt komşu önce kapının üst kilidini açmaya çalıştı, daha sonra ise satırı, kapının menteşe kısmındaki kilide sokmayı denedi. Bu esnada, Nermin Gümrükçü kapıyı açtı ve İlginç Cihan Biricik’e bağırmaya başladı. Adam üzerine yürüyünce kapıyı yeniden kapattı. Saldırganın, "Seni öldürürüm." diyerek kadını tehdit ettiği iletildi.

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Biricik kapının önünden ayrılmayınca, Gümrükçü, telefonla eşini arayarak durumu anlattı. Eşi Murat Gümrükçü, eve geldiğinde kapıda ve kapının önündeki bulaşık makinesinin üzerinde çizikler olduğunu gördü.

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Olay hakkında araştırma başlatan polis ekipleri, Biricik’in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü tespit etti. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için evine gittiğinde kapıyı hiç kimse açmadı. İçeride olduğu belirlenen şüpheli, kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Biricik emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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