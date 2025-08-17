Satırlı saldırgan Üsküdar’da araçları hedef aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Üsküdar’da bir şahıs, satırla park halindeki araçlara zarar verdi. Olay yerinden kaçan saldırganı vatandaş kameraya aldı, polis soruşturma başlattı.

Üsküdar'da sabah saatlerinde elinde satır olan bir şahıs, park halindeki araçlara zarar verdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Olay, Üsküdar Ünalan Mahallesi Taylan Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs elindeki satır ile park halindeki araçların lastiklerini patlatıp araçlara zarar verdi. Sokak üzerinde bağırarak rahatsızlık veren şahıs daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Araçları zarar gören vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirerek şahıstan şikayetçi oldu. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alındı.

