Satışa çıkarıldı: Koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Satışa çıkarıldı: Koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi!

Kurtuluş Savaşı'ndan kalma 104 yıllık İstiklal Madalyası, Kayseri'deki antika fuarında 10 bin TL'den satışa sunuldu.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki antika fuarında koleksiyoner Adnan Menderes Gün tarafından Kurtuluş Savaşı'nda verilen 104 yıllık İstiklal Madalyası 10 bin TL'den satışa çıkarıldı.

Satışa çıkarıldı: Koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi!

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki semt pazarında, "Antika ve Koleksiyon Günleri" etkinleri kapsamında antika fuarı açıldı. Fuara, koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Satışa çıkarıldı: Koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi!

Eski ev eşyalarının yanı sıra farklı yörelere ait kilim ve tespihlerin yer aldığı fuarda, Kurtuluş Savaşı sonrası verilen 104 yıllık İstiklal Madalyası da Denizlili koleksiyoner Adnan Menderes Gün tarafından satışa çıkarıldı.

Satışa çıkarıldı: Koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi!

Çocukluğundan beri koleksiyonerlik yaptığını anlatan Gün, "Güzel bir fuar var. 1920 tarihli kişiye özel verilen bir İstiklal Madalyası. Biz, çocukluğumuzdan beri antika ve koleksiyon işine merak saldık. Para koleksiyonu ile başladım.

Satışa çıkarıldı: Koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi!

Buralara kadar geldim. Bu işi gençlere öğretip, sevdirmek lazım. Benim koleksiyonumda yer alan İstiklal Madalyası sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi tüm yazıları rahatlıkla okunacak şekilde pırıl pırıl duruyor. Bu madalyayı 8-10 bin TL arasında bir rakama satacağım. Alıcılarını bekliyorum" dedi.

Satışa çıkarıldı: Koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi!

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