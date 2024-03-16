Satışa hazır paket paket uyuşturucu jandarma tarafından ele geçirildi

Kaynak: İHA
Satışa hazır paket paket uyuşturucu jandarma tarafından ele geçirildi
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda paket paket uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 zehir taciri de kıskıvrak yakalandı.

Operasyon, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, B.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Elde edilen bu bilgi üzerine, jandarma ekipleri şüphelinin evine baskın düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada birçok paket içerisinde 1 kilo 50 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 6 bin TL nakit para ekipler tarafından ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan B.K. hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

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