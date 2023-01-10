10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Alman otomobil devini kriz vurdu

Alman otomotiv devi Volkswagen markalı araç teslimatları geçen yıl çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların devam etmesinin etkisiyle yüzde 6,8 azalarak 4,56 milyona geriledi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:19
Takip Et

Satışlar yüzde 6,8 düştü. Alman otomobil devi Volkswagen'i kriz vurdu

Alman otomobil devini kriz vurdu
+
Aa
-

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, Volkswagen markasına ilişkin 2022 otomobil araç teslimat rakamlarını duyurdu.

Buna göre, Volkswagen markasının araç teslimatları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 6,8 azalarak 4,56 milyona geriledi.

Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 23,6 artarak 330 bin bine yükseldi.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı olan Çin'deki bataryalı elektrikli araç teslimatlarının yüzde 102,9 artması dikkati çekti.

Volkswagen, devam eden tedarik zinciri dar boğazları nedeniyle üretim ve satışlarda 2023'te dalgalanmaların devam etmesini, durumun yıl boyunca kademeli olarak istikrar kazanmasını beklediğini de duyurdu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

genel kültür
10.01.2023 16:28
BY KK TEKNOLOJİ İDOLLERİ ÇAKILIYORMU YANİ  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
2
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
3
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
5
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
6
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
7
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
﻿Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
﻿Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar
﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar
﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar
﻿Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
﻿Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
﻿Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
﻿Sorgun Çamlığı’nda orman yangını 
﻿Sorgun Çamlığı’nda orman yangını 
﻿Sorgun Çamlığı’nda orman yangını 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.