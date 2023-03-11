Çelik devi Ereğli’de yine sattı. O satışlar ne zaman bitecek

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çok uluslu çelik imalat şirketi Arcelor Mittal Ereğli Demir Çelik’te hisse satmaya devam ediyor. Şirket dün de yaklaşık 10 milyon lotluk bir satış gerçekleştirdi.

Paramedya'da yer alan habere göre, Arcelor Mittal’ın satışa başladığı 12 Aralık’tan bugüne kadar toplam satış miktarı 270 milyon lotu geçti. Şirketin takasında halen yaklaşık 170 milyon lot hisse bulunduğu sanılıyor. Arcelor Mittal günde ortalama her fiyattan 10 milyon lotluk satışlar yapılıyor.

NEDEN SATIYOR

İddialara göre Arcelor Mittal Ereğli satışından elde edilen para ile Londra borsasında düşen kendi hisselerinde alım yapacak.

ARCELOR MİTTAL SA KİMDİR?

Arcelor MittaL SA, Lüksemburg merkezli çok uluslu bir çelik üretim şirketi. 2006 yılımda Hindistanlı Mittal Steel tarafından satın alınmış ve 2018 itibariye dünyanın en büyük çelik üreticisi konumuna geldi.

Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nın da yüzde 12’sine sahip plan Arcelor Mittal yaklaşık 3 aydır hisse satıyor. Önemli bir gelişme olmaması halinde bu satışlarını 2 hafta içerisinde bitirmesi bekleniyor.