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Çelik devi Ereğli’de yine sattı. O satışlar ne zaman bitecek

Borsada son yılların en büyük satışı Ereğli Demir Çelik hisselerinde yaşanıyor. Arcelor Mittal dün de 10 milyon lot satış yaptı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:50
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Satışların ne zaman biteceği belli değil. Çelik devi Ereğli’de yine sattı

Çelik devi Ereğli’de yine sattı. O satışlar ne zaman bitecek
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Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük  çok uluslu çelik imalat şirketi Arcelor Mittal Ereğli Demir Çelik’te hisse satmaya devam ediyor. Şirket dün de yaklaşık 10 milyon lotluk bir satış gerçekleştirdi.

Paramedya'da yer alan habere göre, Arcelor Mittal’ın satışa başladığı 12 Aralık’tan bugüne kadar toplam satış miktarı 270 milyon lotu geçti. Şirketin takasında halen yaklaşık 170 milyon lot hisse bulunduğu sanılıyor.  Arcelor Mittal günde ortalama her fiyattan 10 milyon lotluk satışlar yapılıyor.

NEDEN SATIYOR

İddialara göre Arcelor Mittal  Ereğli satışından elde edilen para ile Londra borsasında düşen kendi hisselerinde alım yapacak.

ARCELOR MİTTAL SA KİMDİR?

Arcelor MittaL SA, Lüksemburg merkezli çok uluslu bir çelik üretim şirketi. 2006 yılımda Hindistanlı Mittal Steel tarafından satın alınmış ve 2018 itibariye dünyanın en büyük çelik  üreticisi konumuna geldi.

Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nın da yüzde 12’sine sahip  plan Arcelor Mittal yaklaşık 3 aydır hisse satıyor.  Önemli bir gelişme olmaması halinde bu satışlarını 2 hafta içerisinde bitirmesi bekleniyor.

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