﻿Satranç tahtasında altı stratejik hamle

TÜRK DEGS Başkanı müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, KKTC'nin tanınması için Türkiye'nin yapabileceği altı kritik hamleyi geçtiğimiz günlerde açıkladı. Tümamiral Yaycı, Doğu Akdeniz'deki Türk deniz yetki alanlarının Türkiye'nin bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmesiyle ortaya koyulması gerektiğini vurguladı. Yaycı, "Doğu Akdeniz Jeopolitik Satranç Tahtasında" Türkiye'nin haklarının güçlendirilmesi ve KKTC'nin tanınması ve refahının artırılmasına yönelik yüzlerce kez karşılıklı simülasyonlar yaparak, ortaya çıkardığı altı hamleli stratejiyi anlattı. Bu stratejilerin uygulamaya koyulması oldukça hayatidir ve KKTC'nin tanınması için de şarttır. Yaycı Amiral'in ortaya koyduğu 6 hamleli stratejiyi, çizdiği rotayı paylaşıyor ve Anavatan Türkiye - KKTC makamlarının bu hamleleri biran atmasının önemine dikkat çekmek istiyorum.

1. Stratejik hamle; Türkiye'nin doğu Akdeniz'de MEB ilan etmesi

Doğu Akdeniz'deki Türk deniz yetki alanları, Türkiye'nin bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmesiyle ortaya koyulmalıdır. Böylece, Türkiye'nin ilan ettiği MEB ile ortaya koyacağı harita ile Türkiye'nin hiçbir komşusunun (GKRY haksız ve hile ile gasp ettiği alanlar hariç) mevcut deniz yetki alanlarına girmediği, hatta Türkiye'nin MEB sınırlarına yaklaştıkları takdirde daha fazla deniz alanı kazanacakları herkes tarafından görülecektir.

2. Stratejik hamle; Türkiye ve KKTC arasında MEB'in ortak kullanımı antlaşması

Türkiye ve KKTC, MEB alanlarının ortak kullanılması üzerine bir antlaşma imzalanması her bakımdan faydalı olacaktır. Bu sayede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan parçası KKTC'nin de Mavi Vatanı olacaktır. Böylece, KKTC normalde sahip olabileceği deniz alanının yaklaşık 20-30 katı bir alanda hak sahibi olacak ve elde edilecek kaynaklardan mutabakata varılacak miktarda pay alarak KKTC'nin bugün ve gelecekte refahına büyük katkı sağlanacaktır.

3. Stratejik hamle; KKTC bayraklı sismik ve sondaj gemileri

Türkiye'nin bir ya da daha fazla sismik araştırma ve/veya sondaj gemisini KKTC'ye belli bir süreliğine devretmesi gemilere de KKTC bayrağı çekilmesi çok atak bir hamle olacaktır.

KKTC bayraklı bu gemi ya da gemiler ile GKRY'nin faaliyet gösterdiği alanlarda sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine başlanması Yunanistan, GKRY ve arkalarındaki Batı için müthiş bir şok etkisi oluşturacaktır.

4. Stratejik hamle; İsrail boru hattı, KKTC ve TÜRKİYE denizleri ve KKTC karası üzerinden geçirilmelidir

Bilindiği üzere, Türkiye'nin "benim deniz yetki alanlarımdan boru hattı geçirecekseniz elbette buna iyi niyetle yaklaşırım ancak uluslararası deniz hukukuna göre kıyıdaş devlet olan Türkiye'ye boru hattı güzergâhı bildirilmeli ve bu güzergahın bir sakıncası olup olmadığı sorulmalıdır. Aksi takdirde egemenlik haklarım ihlal edilmiş olur ve buna izin vermem" söylem ve duruşunun etkisi, Yunan ve Rum ikilisinin de "Türkiye'den hiçbir onay almayız, alırsak Türk Deniz Yetki Alanlarını tanımış oluruz" inadı neticesinde EastMed (Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı) projesinin, Kıbrıs Adası batısından geçerek Yunanistan'a ve AB'ye ulaşacak güzergahı geçtiğimiz yıl iptal olmuştur.

Bu noktada, Türkiye boru hattının yeni güzergâhının KKTC'nin ve/veya Kıbrıs adası doğusunda Suriye ve Lübnan ile öngördüğümüz deniz yetki alanlarından ve KKTC kara ülkesi üzerinden geçirilmesini istemelidir. Bu son derece makul bir istektir, çünkü boru hattı güzergâhının en ucuz ve en kısa güzergâhı da budur. Gerçi olmasa da Türkiye bu şekilde bir istekte bulunmalıdır.

5. Stratejik hamle; bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde Türkiye'nin başlatacağı bölgesel işbirliği hamleleridir

Türkiye, Karadeniz'de "bölgesel sahiplik ilkesi" yani "Karadeniz, Karadeniz Devletleri'nindir" ilkesi çerçevesinde başlattığı ve uzun yıllar başarı ile sürdürdüğü birçok inisiyatif oluşturmuştur. Türkiye, Karadeniz'de oluşturduğu modelleri uygun şekilde Doğu Akdeniz'e de yansıtmalıdır.

6. Stratejik hamle; KKTC'yi, Doğu Akdeniz güvenliğine katkı sağlayan önemli bir devlet ve Türk Devletler Teşkilatı'nın Akdeniz'de deniz ticaret merkezi haline getirmektir.

Bu maksatla Doğu Akdeniz'de, enerji ve deniz güvenliğinin tesisi ve korunması maksadıyla teşkil edilmiş olan Akdeniz Kalkanı Harekatına KKTC dâhil edilmelidir.

KKTC, Türk Devletler Teşkilatı'nın, Doğu Akdeniz'deki ticaret ve irtibat merkezi olabilecek bir konuma sahiptir. Malum, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan açık denizlere kıyısı olmayan (Hazar Denizi bir kapalı denizdir) ve denize "karaya kilitli" devletlerdir.

Türkiye ve KKTC'nin jeostratejik, jeoekonomik ve jeopolitik önemi burada ortaya çıkmaktadır.

Türk Devletleri'nin denize açılım noktası, Türkiye ve KKTC'dir.