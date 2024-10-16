Satranç ustası yarışmadan ihraç edildi

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Satranç ustası yarışmadan ihraç edildi

Rumen satranç ustası Kirill Shevchenko, İspanya'da devam etmekte olan müsabaka sırasında cep telefonu kullandığı iddiasıyla yarışmadan ihraç edildi

Yarışmanın organizatörleri tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Rumen satranç ustası Kirill Shevchenko'nın oyun sırasında mobil cihaz kullandığı suçlaması üzerine ihraç edildiğini duyurdu.

Satranç dünya sıralamasında şu anda 69. sırada bulunan Shevchenko, İspanya'nın Melilla kentinde düzenlenen İspanya Takım Şampiyonası'nda yarışırken iddia edilen olayı meydana geldi. Daha sonra Silla - Integrant Collectius takımıyla turnuvanın ilk iki turunda aldığı beraberlikler, kayıtlara mağlubiyet olarak geçti.

Kirill Shevchenko konu hakkında açıklama yapmayı reddederken Romanya Satranç Federasyonu'nun konu hakkında soruşturma başlatacağı iddia edildi.

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