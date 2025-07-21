Saul'den Trabzonspor'a mesaj

Kaynak: Haber Merkezi
Saul'den Trabzonspor'a mesaj

Trabzonspor'a transfer olmaktan son anda vazgeçen Saul Niguez'den açıklama geldi.

Trabzonspor'a ailevi sebepleri öne sürerek transfer olmaktan vazgeçen Saul Niguez sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İspanyol yıldız, "Bazı kişisel sebeplerden dolayı olmadı. umarım yolumuz bir gün yeniden kesişir." dedi.

Trabzonsporlu taraftarlar Saul'ün son anda transferden vazgeçmiş olmasından dolayı yaşadığı hayal kırıklığıyla bu mesaja tepki gösterdi.

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