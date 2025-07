Saul'den Trabzonspor'a mesaj

Trabzonspor'a ailevi sebepleri öne sürerek transfer olmaktan vazgeçen Saul Niguez sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İspanyol yıldız, "Bazı kişisel sebeplerden dolayı olmadı. umarım yolumuz bir gün yeniden kesişir." dedi.

Trabzonsporlu taraftarlar Saul'ün son anda transferden vazgeçmiş olmasından dolayı yaşadığı hayal kırıklığıyla bu mesaja tepki gösterdi.

It didn’t work out because of some personal stuff. Hope our paths will cross again one day. ❤️???? @Trabzonspor