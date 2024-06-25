Sauna lüks villayı yaktı

Kaynak: İHA
Sauna lüks villayı yaktı

Antalya'da lüks bir sitedeki tripleks villada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Villa sakinleri sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1453 Sokak üzerindeki lüks villaların yer aldığı sitede yangın çıktı. Peren Keşçi'nin yaşadığı tripleks villanın çatı katındaki sauna odasında başlayan yangın giderek büyüdü. Alevleri söndüremeyen Keşçi durumu 112'ye ihbar etti.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Alevleri gören site sakinleri kendilerini sokağa atarak, söndürme çalışmalarını heyecan içinde takip etti.

İtfaiye erlerinin sıcak havada söndürme çalışmaları için sergiledikleri mücadele ise dikkat çekti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında villada maddi hasar meydana geldi.

Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangının kesin çıkış nedeni incelemenin ardından belli olacak.

aw233651-01.jpg

aw233651-02.jpg

aw233651-03.jpg

aw233651-04.jpg

aw233651-05.jpg

aw233651-06.jpg

aw233651-07.jpg

aw233651-08.jpg

aw233651-09.jpg

Son Haberler
Elazığ’da korkunç kaza Yerel Haberler
Elazığ’da korkunç kaza
Arda Güler veda etti Spor
Arda Güler veda etti
Otobüsün geçmesini engelleyen otomobili kaldırdılar Yaşam
Otobüsün geçmesini engelleyen otomobili kaldırdılar
Dilan Polat davasında şoke eden Özgecan Aslan detayı Gündem
Dilan Polat davasında şoke eden Özgecan Aslan detayı
Mardin'de orman yangını söndürüldü Yerel Haberler
Mardin'de orman yangını söndürüldü
Havalimanı'nda hacılar izdihama yol açtı. Valizlerini bandın üzerine çıkıp aradılar Gündem
Havalimanı'nda hacılar izdihama yol açtı. Valizlerini bandın üzerine çıkıp aradılar
THY üçüncü kez aynı ödülü aldı Gündem
THY üçüncü kez aynı ödülü aldı