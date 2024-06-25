Sauna lüks villayı yaktı

Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1453 Sokak üzerindeki lüks villaların yer aldığı sitede yangın çıktı. Peren Keşçi'nin yaşadığı tripleks villanın çatı katındaki sauna odasında başlayan yangın giderek büyüdü. Alevleri söndüremeyen Keşçi durumu 112'ye ihbar etti.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Alevleri gören site sakinleri kendilerini sokağa atarak, söndürme çalışmalarını heyecan içinde takip etti.

İtfaiye erlerinin sıcak havada söndürme çalışmaları için sergiledikleri mücadele ise dikkat çekti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında villada maddi hasar meydana geldi.

Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangının kesin çıkış nedeni incelemenin ardından belli olacak.