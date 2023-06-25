Savaş 11. haftaya girerken Sudan'da çatışmalar artıyor

Sudan'da devam eden iç savaşın şiddeti artarken, bölgede yoğun çatışmaların yaşandığı bilgisi verildi.

Savaş 11. haftaya girerken Sudan'da çatışmalar artıyor

Editör: Hamza Özal

Tanıklar, rakip askeri gruplar arasında 2,5 milyon kişiyi yerinden eden ve insani bir krize neden olan savaşın 11. haftasına girerken, Pazar günü Sudan'ın başkentinde çatışmaların, topçu ateşinin ve hava saldırılarının arttığını söyledi.

Görgü tanıkları ayrıca batı Darfur bölgesindeki en büyük şehir olan Nyala'da son günlerde şiddetin keskin bir şekilde arttığını bildirdi. BM, Cumartesi günü etnik hedef alma ve Batı Darfur'daki El Geneina'daki Masalit topluluğuna mensup insanların öldürülmesi konusunda alarma geçti.

Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 15 Nisan'da çıkan savaştan en çok başkent Hartum ve El Geneina etkilendi, ancak geçen hafta Darfur'un diğer bölgeleri ve Kordofan'da gerilim ve çatışmalar tırmandı.

Cidde'de ABD ve Suudi Arabistan liderliğinde yürütülen müzakerelerde varılan bir dizi ateşkes anlaşmasının yerine getirilememesi nedeniyle çatışmalar yoğunlaşmış, görüşmeler geçen hafta ertelenmişti.

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