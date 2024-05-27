Savaş muhabiri Bedir Seferoğlu hayatını kaybetti

Ünlü savaş muhabiri Bedir Seferoğlu yaşamını yitirdi. Seferoğlu'nun cenazesi 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü ikindi namazının ardından defnedilecek.

Seferoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Camisi'nden alınarak toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ölüm haberini duyurdu. Mesajda “Üyemiz Bedir Seferoğlu'nu kaybettik. Cenazesi 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camisi'nden alınarak toprağa verilecek. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.” İfadelerine yer verildi.

BEDİR SEFEROĞLU KİMDİR?

Seferoğlu, İstanbul’da 1947 yılında doğdu. Gazeteci Seferoğlu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Genelkurmay Başkanlığı Milli Güvenlik Akademisi’ni bitirdi.

Gazetecilik kariyerine ise Hürriyet Gazetesi'nde 1970 yılında başladı. Milliyet Gazetesi ve Kanal D’de savaş muhabiri olarak görev yaptı.

Ayrıca Seferoğlu, çeşitli mesleki ödüller aldı.