Savaş muhabiri Bedir Seferoğlu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Savaş muhabiri Bedir Seferoğlu hayatını kaybetti

Efsane savaş muhabiri Bedir Seferoğlu'nun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ünlü savaş muhabiri Bedir Seferoğlu yaşamını yitirdi. Seferoğlu'nun cenazesi 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü ikindi namazının ardından defnedilecek.

Seferoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Camisi'nden alınarak toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ölüm haberini duyurdu. Mesajda “Üyemiz Bedir Seferoğlu'nu kaybettik. Cenazesi 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camisi'nden alınarak toprağa verilecek. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.” İfadelerine yer verildi.

kkk.jpeg

BEDİR SEFEROĞLU KİMDİR?

Seferoğlu, İstanbul’da 1947 yılında doğdu. Gazeteci Seferoğlu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Genelkurmay Başkanlığı Milli Güvenlik Akademisi’ni bitirdi.

Gazetecilik kariyerine ise Hürriyet Gazetesi'nde 1970 yılında başladı. Milliyet Gazetesi ve Kanal D’de savaş muhabiri olarak görev yaptı.

Ayrıca Seferoğlu, çeşitli mesleki ödüller aldı.

ddd.jpg

Son Haberler
Samsunlu öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarından başarılar ile döndü Yerel Haberler
Samsunlu öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarından başarılar ile döndü
Belediyelerden çıkarılan işçilerin sayısı 800’ü geçti Yerel Haberler
Belediyelerden çıkarılan işçilerin sayısı 800’ü geçti
Bedir Seferoğlu kimdir? Bedir Seferoğlu hangi gazetelerde çalışmıştır? Yaşam
Bedir Seferoğlu kimdir? Bedir Seferoğlu hangi gazetelerde çalışmıştır?
Fetullah Gülen öldü mü? Tele1'in ABD'de yaşayan temsilcisi açıkladı Gündem
Fetullah Gülen öldü mü? Tele1'in ABD'de yaşayan temsilcisi açıkladı
Diyarbakır’daki feci kazada ölü ve yaralılar var Yerel Haberler
Diyarbakır’daki feci kazada ölü ve yaralılar var
Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı Gündem
Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı
Erkenci meyvede hasat zamanı! Tam 16 çeşit... Yerel Haberler
Erkenci meyvede hasat zamanı! Tam 16 çeşit...