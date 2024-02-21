Savaş uçağı KAAN insansız mı?

Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu yaptı

TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, 5. nesil insanlı bir savaş uçağıdır. KAAN, Türk Hava Kuvvetleri’nin eski F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Türkiye’nin milli savunma sanayisinde önemli bir adım olarak kabul edilen Milli Muharip Uçak KAAN, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ilk uçuşuyla gökyüzü ile buluştu. KAAN projesi, Türkiye’nin de ortağı olduğu F-35 projesinin hava-hava muharebesindeki zayıflıklarını telafi etmeye yönelik olarak başlatıldı ve TUSAŞ tarafından yürütülüyor.

KAAN, 14 metre kanat açıklığına ve 21 metre uzunluğa sahip. 1.8 mach hıza ulaşabilen KAAN, 55 bin feet’e kadar yükselebiliyor. Düşük görünürlük ve kızılötesi iz özelliğiyle de dikkat çeken milli muharip uçağı, supercruise kabiliyetine de sahip. KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor.

KAAN, 5. nesil insanlı bir savaş uçağıdır. Kokpit tasarımı, pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırıldı. Pilotun durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirildi.

KAAN, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinden 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması planlanıyor. KAAN, Türkiye’nin kendi tasarımı ve üretimi olan ilk savaş uçağı olma özelliğini taşıyor.