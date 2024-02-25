Savaşı bahane edenlere Suriyeli Abdullah örnek olsun. Hani savaş vardı?

Mine Akcan
Savaşı bahane edenlere Suriyeli Abdullah örnek olsun. Hani savaş vardı?
Türkiye'de yaşayan sığınmacılar ''Suriye'de savaş var'' bahanesiyle ülkede tutulmaya devam ederken, ülkesine dönen Abdullah'ın sözleri ''Hani savaş vardı?'' sorusunun sorulmasına neden oldu.

Türkiye, dünyanın en çok yabancı barındıran ülkelerinin başında geliyor. Özellikle 2011’de Suriye iç savaşıyla birlikte milyonlarca sığınmacı Türkiye’ye akın ederken, göç süreci kontrol edilemez bir hale geldi.

Milyonlarca sığınmacı, göçmen, mülteci ve kaçağa ev sahipliği yapan Türkiye’de vatandaş bu durumdan rahatsız ancak buna rağmen geri gönderilmelerine yönelik adımlar atılmaması tepkilere neden oluyor.

Ekonomik krizi derinden yaşayan Türk vatandaşları bu misafirliğin çok uzadığı görüşünü savunurken, bir kesim ise Suriye’de iç savaşın hala devam ettiğini ve sığınmacıların gönderilmesinin yanlış olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada gündem olan bir videoda ise vatanına dönen Suriyeli Abdullah söyledikleriyle hem Türk halkına olan teşekkürünü ifade etti, hem de Suriye’nin artık yaşanabilir bir yer olduğunu herkese gösterdi.

Videoyu kayda alan çiftin Türkiye’den geldiğini öğrenen Abdullah, Türkiye’deki anılarını anlattı.

‘YETER ARTIK, SAVAŞ BİTTİ GELDİM’

Türkiye’de 10 yıl boyunca yaşadığını ifade eden Abdullah, Türkçeyi de İstanbul’da öğrendiğini söyledi. Türkiye’de tekstilde çalıştığını söyleyen Suriyeli genç, neden döndüğü sorusuna, ‘yeter artık, savaş bitti geldim’ dedi.

6 Şubat depreminde kız kardeşini kaybettiğini söyleyen Abdullah, Türkiye’de çok arkadaşı olduğunu ve onlarla hala görüştüğünü ifade etti.

Genç Abdullah’ın sözleri ve misafirperverliği izleyenlere ‘‘bir tarafta böyle onurlular var diğer tarafta da suça bulaşan, Türkiye’nin onlar için yaptıklarına rağmen nankörlük edenler var’’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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