Savaşın çıkacağını ileri sürüp Atom Bombası talimatı verdi. Kimsenin aklına gelmeyeni yazan ünlü yazar kim?

Yeni Akit yazarı Ali Karataş bugün, “Tekraren: Türkiye atom bombası üretmeli” başlıklı köşe yazısı yazdı. Yazısında İran ile İsrail arasında süregelen çatışma ortamının dozunun daha yükselebileceğini kaydeden Karataş, İsrail’in İran’a düzenleyeceğini açıkladığı saldırı sonrasında İran’ın olası misillemesine atom bombaları ile yanıt vereceğini öne sürdü.

Karataş, İsrail’in atom bombası kullanmasından çekinmeyeceğini iddia eden yazısında bunun sebebinin İsrail’in varoluş savaşı vermesinden değil karakterinden dolayı olduğunu kaydetti.

“MALUM TÜRKİYE FİLİSTİN’İN YANINDA”

Karataş, Türkiye’de hem vatandaşların hem de devletin net bir şekilde İsrail’in karşısında olduğunu ifade ederken İsrail’in Türkiye’yi İran’dan farksız gördüğünü belirtip şu ifadeleri kullandı:

“Dolayısıyla İsrail’in uzun süredir inkâr ettiği ve fakat şimdilerde kullanmakla tehdit ettiği nükleer silahların Türkiye’deki şehirleri de hedeflediğini söylemeye gerek yok.”

“İSRAİL GEMİMİZİ VURSA KESİN SAVAŞIRIZ”

Bölgedeki İsrail tehdidinin Türkiye için de geçerli olduğunu kaydeden Karataş, İsrail’in Akdeniz’de Türkiye’ye ait bir gemiyi vurması halinde kesinlikle savaşa gireceğimizi ifade etti:

“Bugün Akdeniz’de bir gemimizi vursalar kesin savaşırız. Çünkü askerimizin kanını yerde bırakmayız ve İsrail’e Mavi Marmara olayında olduğu gibi bir kez daha tolerans göstermeyiz. Ancak savaşırsak belki de yenileceğiz. Veyahut bir şekilde yenersek diğer nükleer güçler saldıracak. Oysaki nükleer silahımız olsa hiçbiri İsrail için savaşmaz.”

“PAKİSTAN VE RUSYA BİZE DESTEK VERİR”

Türkiye’nin Nükleer Silahsızlanma Antlaşmasına imza attığını ancak bu antlaşmanın Türkiye’yi savunmasız bırakmak dışında bir işe yaramadığını söyleyen Karataş, antlaşmadan çekilip atom bombası üretmek ve sonrasında da İsrail gibi atom bombasına sahip olunduğunu reddetmek şeklinde tavsiyelerini sıralarken Rusya ve Pakistan’ın da bu aşamada Türkiye’ye destek olacağını söyledi:

“Dolayısıyla adı geçen antlaşma Türkiye’yi savunmasız bırakmak dışında bir işe yaramıyor. Hem antlaşmadan çekilmeden de atom bombası üretilir ve İsrail gibi varlığı inkâr edilebilir. Atom bombası üretmede Pakistan ve hatta şu dönemde Rusya’nın destek vereceğini sanıyoruz.

Yine de atom bombası ürettiğimiz öğrenilirse ambargolara maruz kalacağız ama olsun. Mesela Pakistan’a nükleer silah sahibi olduğu için çok çektirdiler ve hâlâ çektiriyorlar.

Ancak Pakistan da atom bombaları sayesinde 1.5 milyarlık Hindistan’a karşı kendini korumuş oldu. Türkiye bağlamında hiç bir ambargo milyonlarca insanı atom bombalarıyla katledilmiş, kalanlarınsa utanç içinde yaşadığı bir ülkedeki rezil hayattan daha kötü olamaz.

Devletimiz gerekeni yapmalıdır. Yapmazsa 85 milyonun vebali üzerindedir.”