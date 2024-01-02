Savaşın İsrail'e bedeli belli oldu. İsrail Merkez Bankası açıkladı

Merkez Bankasının 2020'den bu yana ilk kez şekel faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e düşüreceğini açıklamasından sonra Yaron, basın toplantısı düzenledi.

Yaron, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının askeri ve sivil maliyetinin 210 milyar şekele (yaklaşık 58 milyar dolar) çıkabileceğini dile getirdi ve "bu savaş maliyetinin bütçeye yük olacağını ve devletin ikincil alanlarındaki harcamaları azaltarak bu yükün üstesinden gelmek zorunda olduğunu" ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bugüne kadar İsrail Merkez Bankasının bu saldırıların ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkisi hakkında sürekli durum değerlendirmeleri yaptığını belirten Yaron, şunları söyledi:

Ekonominin yaşadığı olumsuz etkinin büyük bir yük olduğu ve bu etkinin hacminin sektörlere göre farklılık gösterdiği bizim açımızdan net bir durum. Bununla birlikte genel olarak ekonomide bir canlanma görüyoruz. İsrail ekonomisi bize dayatılan gerçekliğe uyum sağlamayı başarıyor.

İsrail Merkez Bankası, şekel faiz oranlarında en son Nisan 2020'de indirim uyguladı.