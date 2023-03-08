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AKP'li Savcı Sayan: Erdoğan ve Bahçeli’ye destek imani bir görevdir!

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, seçimlerde Erdoğan ve Bahçeli’ye destek vermenin “imani bir görev” olduğu yönündeki sözleri sosyal medyada gündem oldu...

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 19:10
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Savcı Sayan canlı yayında yine hızını alamadı kantarın topuzunu kaçırdı

AKP'li Savcı Sayan: Erdoğan ve Bahçeli’ye destek imani bir görevdir!
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Ağrı Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Savcı Sayan, CNN Türk'te katıldığı bir programın canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye övgülerde bulunurken akıl almaz ifadeler kullandı. 

DESTEKLEMEK İMANİ BİR GÖREV

Sayan, Bahçeli ve Erdoğan’ı desteklemenin “imani bir görev” olduğunu öne sürdü. AKP'li başkan, “Sayın Erdoğan'a ve Bahçeli'ye destek vermek bana göre vatani, insani, daha ileriye götüreceğim bu işi imani bir görevdir” demekten çekinmedi.

Yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen Sayan’ın Ağrı sokaklarında otomatik silah taşıyan yakınları ve korumalarıyla gezdiği görüntüler tepki toplamıştı.

Sayan'ın açıklamasına benzer bir açıklama da dün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den gelmişti. Destici, “HDP’nin içerisinde olduğu ya da desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez, bir ittifak desteklenemez. Öbür dünyada da çok ağır bedel ödemek zorunda kalırlar” diyerek “öbür dünya” için uyarmıştı.

 

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