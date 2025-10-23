Yenidoğan çetesi davasının soruşturma aşamasında olduğu dönemde, cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Sanıklar ‘Örgüt kurmak’, ‘Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Yargıyı etkilemeye çalışma’ suçlamalarından yargılanıyor.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, sanıklar ilk kez savunma yapıyor. Hazırlanan iddianamede Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmayı takip eden gazeteci Emrullah Erdinç'in bilgisine göre; duruşmada, mağdur Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ile tutuklu sanıklar Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar ve diğer sanıklar yer aldı.

"KUMPAS" TARTIŞMASI

Savcı Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin, savunmasında “Savcı kumpas kurdu” sözünü kullanınca salonda gerilim yaşandı.

Engin ise Zengin’in sözlerine tepki göstererek, “Devlet kumpas kurmaz, haddini bil!” ifadelerini kullandı.