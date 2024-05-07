Savcılık düğmeye bastı, jandarma harekete geçti

Alınan bilgiye göre, Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu' kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narkogüç operasyonu gerçekleştirildi.

Savcılık talimatı kapsamında Yahyalı ilçesinde 30, Develi ilçesinde 7, Kocasinan ilçesinde 1 olmak üzere toplamda 38 şüpheli şahsa yönelik 33 adrese eş zamanlı baskın ve arama işlemi gerçekleştirildi.

Yapılan aramalar sonucunda; 233 gram uyuşturucu madde, 29 kök hint keneviri, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yine operasyon kapsamında çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmata da el konuldu. El konulan silah ve mühimmatlar; 2 adet av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 26 adet tabanca, 17 adet tabanca üst kapağı, 31 adet şarjör, 2 adet bıçak, 1 adet Kalaşnikof kasaturası ve 1 adet muşta.

Operasyon kapsamında 30 kişi gözaltı işlemi uygulanırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.