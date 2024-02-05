Savcılıktan Murat Kurum kararı. Deprem sonrasında suç duyurusunda bulunulmuştu

53 bin 537 insanımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremin üzerinden 1 yıl geçti. Depremden hasar gören birçok binanın yıkımı halen devam ederken binlerce vatandaş ise soğuk havalara rağmen çadır ve konteynerlerde kalmaya devam ediyor.

Depremin zamanında dönemin Çevre ve Şehircilik bakanı, şu anda ise Cumhur İttifakının İBB adayı olan Murat Kurum, Malatya Valisi Hulusi Şahin ve AKP’nin Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Selahattin Gürkan hakkında, ‘Halkçı Hukukçular’ suç duyurusunda bulunmuştu.

SAVCILIK KARARINI AÇIKLADI

Suç duyurusundan sonra Malatya Cumhuriyet Başsavcısı, hakkında suç duyurusu yapılan Kurum ve beraberindeki kamu görevlileri hakkında son kararını verdi. Verilen kararda, "Soruşturma yapılmasına yer olmadığı” ifadesi kullanıldı.

Savcılığın verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

“Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından deprem nedeniyle meydana gelen tüm ölüm ve yaralanmalara ilişkin ayrıntılı soruşturma işlemlerinin devam ettiği, öte yandan şikâyet hakları bulunan maktul yakınları ile yaralıların şikâyetlerinin cumhuriyet başsavcılığımızca ayrıntılı olarak alındığı, yine ilgili ihbar dilekçesinin soruşturmaya kaydedilmesi halinde benzer mahiyette aynı olaya ilişkin birden fazla mükerrer soruşturma olacağı, usul ekonomisi bakımından ihbar eden tarafından gönderilen dilekçenin ihbara kaydedildiği, konusu ve tarafları aynı olan ihbarla ilgili yeniden bir soruşturma yapılamayacağı anlaşılmıştır”