Malatya'da 6 Şubat depremleri anmalarına yasak. Şehre girişler yasaklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok yıkımı yaşayan şehirlerden olan Malatya’da, felaketin yıl dönümünde Valilik’ten tepki çeken bir karar geldi.

Malatya’ya giriş çıkışlar 3 günlüğüne kapatılırken depremin yıl dönümünde yapılacak anma ve eylemlere de valilik tarafından yasak getirildi.

Malatya Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

“Malatya Valiliği’nin Oluru ile Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı anma amaçlı yapılacak etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, açık ve kapalı yer toplantısı, açlık grevi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş pankart asma, imza kampanyası düzenlenmesi vb.) her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Malatya II Geneli (tüm dış ilçelerin tamamı Polis ve Jandarma Sorumluluk Bölgesi dahil) 05/02/2024 Pazartesi günü saat 00.01 dan 07/02/2024 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar (3) gün süre ile YASAKLANMASINA karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.