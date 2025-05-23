Savcılıktan yeni talimat! İmamoğlu'nun görüntü ve sesi de silinecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir yasaklama kararı aldı. Mart ayında Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen yazıyla İmamoğlu’na ait afiş ve pankartların toplatılmasının ardından, şimdi de İmamoğlu’nun görüntü ve sesinin toplu ulaşım araçlarında kullanımına yasak getirildi.

AFİŞLER MART AYINDA KALDIRILMIŞTI

19 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili kısıtlamalar sürüyor. Savcılık, 24 Mart tarihli yazısında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği talimatla, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu altı belediye başkanına ait afiş ve pankartların İstanbul genelinde kamusal alanlarda kullanımını kısıtlamıştı. Bu karar doğrultusunda ilgili poster ve pankartlar kaldırılmıştı.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA İMAMOĞLU İÇERİĞİNE YASAK

Onlar TV'den Barış Terkoğlu’nun haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde İBB'ye gönderdiği yeni talimatla, Ekrem İmamoğlu’na ait fotoğraf, video, ses ve diğer görsel içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasakladı.

Verilen talimat gereği, işletmesi İBB’ye ait olan tüm ulaşım araçlarında ve istasyonlarında Ekrem İmamoğlu’nu gösteren hiçbir materyale yer verilemeyecek.