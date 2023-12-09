Savunma Bakanlığı açıkladı. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a düzenlediği operasyonda iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilidiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasından yapılan açıklama şöyle

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."