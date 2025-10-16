Batı tipi beslenmenin içerdiği yüksek şeker, doymuş yağ ve tuz miktarının, inflamasyonu artırarak sivilce, egzama ve erken yaşlanma gibi sorunlara yol açtığı kanıtlandı.

Son yıllarda artan fast food ve aşırı işlenmiş gıda tüketiminin, obezite ve kalp hastalıklarının ötesinde, cilt sağlığını da derinden etkilediği bilimsel çalışmalarla kesinleşti.

Yüksek glisemik indeksli yiyecekler, doymuş yağlar ve işlenmiş içeriklerle karakterize Batı tipi beslenme tarzının, ciltteki inflamasyonu tetikleyerek akne, egzama ve hızlanmış yaşlanma belirtilerine zemin hazırladığı ifade edildi.

UZMANLAR 'İNFLAMASYON' UYARISI YAPTI

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Harvard Tıp Okulu'ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Aaron S. Katcher, fast food ürünlerinin cildin en büyük düşmanı olan inflamasyonu (iltihaplanmayı) artırdığını dile getirdi.

Dr. Katcher, "Yüksek oranda rafine şeker ve işlenmiş karbonhidrat içeren bu gıdalar, kan şekerinde ani yükselişlere neden olur. Vücut bu duruma tepki olarak insülin ve insülin benzeri büyüme faktörlerini (IGF-1) salgılar" ifadesini kullandı.

IGF-1 seviyesindeki artışın ise ciltteki yağ bezlerinin aşırı çalışmasına yol açtığını ve bunun sonucunda da sivilce (akne) oluşumunu şiddetlendirdiğini belirtti.

Singapur'daki Ulusal Cilt Merkezi'nden beslenme ve dermatoloji alanında araştırmalar yapan Prof. Dr. Florence T. C. Tan, hazır gıdaların içerdiği yüksek tuz ve sağlıksız yağların bağırsak mikrobiyotasını bozduğunu vurguladı.

Prof. Tan, "Bağırsak sağlığı ile cilt sağlığı arasında güçlü bir bağlantı var. Bağırsaktaki dengesizlikler, ciltte kızarıklık, kaşıntı ve egzama gibi enflamatuar deri hastalıklarının şiddetlenmesine katkıda bulunur. Çalışmalarımız, düzenli fast food tüketen genç yetişkinlerde atopik dermatit (egzama) riskinin arttığını gösterdi" diye ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER ERKEN YAŞLANMAYA İŞARET ETTİ

Önde gelen dermatoloji dergilerinde yayımlanan bilimsel araştırmalar, fast food ve hazır gıdalardaki kızartma işlemleri sırasında ortaya çıkan İleri Glikasyon Son Ürünleri (AGEs) üzerinde yoğunlaştı.

Uzmanlar, bu zararlı bileşiklerin vücutta birikerek ciltteki kolajen ve elastin liflerine geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini kaydetti.

Londra merkezli King's College'dan Beslenme Bilimi ve Genetik Uzmanı Dr. Jane R. Dalton, AGEs'in, cildin esnekliğini ve sıkılığını sağlayan yapıları tahrip ettiğini ve böylece kırışıklıkların ve sarkmaların erken yaşta ortaya çıkmasına neden olduğunu aktardı.

Dr. Dalton, "Bu durum, sadece estetik bir kaygı değil, cildin kendini onarma yeteneğinin zayıfladığının da bir göstergesidir. Fast food diyeti, cildin oksidatif strese karşı savunmasını da düşürdü" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, cilt sağlığını korumak için yüksek antioksidan içeren taze meyve ve sebzeler, omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar ve düşük glisemik indeksli besinlerin ağırlıkta olduğu Akdeniz tipi beslenmeye geçişin kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.