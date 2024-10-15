Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklife yönelik vatandaşın eleştirileri oldu teklifimizi bütçe sonrası tekrar değerlendireceğiz" dedi.

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL’lik savunma sanayi payı alınmasını öngören kanun teklifiyle ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelere başlandı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kredi ve kredi kartı yapılandırma detayları belli oldu! Özel bankalar da dahil oldu

Vatandaştan kredi kartından katkı payı alınması tepki: Ne oldu daha önce topladıkları paralara

750 TL, 62 milyon kredi kartından alınacak ‘Savunma Sanayi Fonu’nda ne kadar para toplanacak?’

2025 YILINA BIRAKILDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayi destekleme fonu görüşmelerinin ertelendiğini bildirdi.

Teklifi daha detaylı ele almak için görüşmelerin sonlandırılığını belirten Güler, "Yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı" dedi.

KANUN TEKLİFİNDE NELERİ İÇERİYORDU?

Kanun teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınması, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 liralık kesinti yapılması yer alıyordu.

Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında bin 500 lira, diğer işlemlerden 75 lira alınması yönünde teklifte bulunuyordu.