750 TL, 62 milyon kredi kartından alınacak ‘Savunma Sanayi Fonu’nda ne kadar para toplanacak?’

“Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” dün meclise sunulmuştu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmak amacıyla yapılan teklifte dikkat çeken nokta, limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması oldu.

Kredi kart limitlerinden alınması planlanan ücret sonrasında, 100 bin liranın üzerinde limiti olan kaç kredi kartı kartı olduğu ve 750 TL’lik fonun yıllık getirisi ne kadar olacağı merak ediliyor. Ekonomim tarafından yapılan haber şu şekilde;

61 MİLYONUN ÜZERİNDE

Türkiye’de Bankalararası Kart Merkez verilerine göre 125 milyon 925 bin 12 adet kredi kartı olduğu belirtildi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi aylık bülteninde yer alan bilgide ise Ağustos 2024’te 100 bin TL üzerindeki limitli kartların oranı yüzde 49,2 oldu. 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarının sayısı ise yaklaşık 61 milyon 955 bin 106 olarak hesaplandığı belirtiliyor.

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750 TL’LİK FONU YILLIK GETİRİSİ REKOR KIRIYOR

Ekonomim.com’un tahmini hesaplamasına göre, 61 milyon 955 bin 106 adet kredi kartından 750 lira Savunma Sanayi Fonu alındığında, 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL (34,28 dolar/TL anlık kur üzerinden; 1 milyar 355 milyon 493 bin 857 dolar) gelir planlanıyor.