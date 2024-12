Savunma sanayi teknolojilerinde yeni üretim üssü açıldı

KAAN, MİLGEM, Altay Tankı başta olmak üzere önemli millî projelere ve savunma sanayiine kritik teknolojiler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, yeni üretim üssünün resmi açılışını gerçekleştirdi. Kocaeli'de gerçekleşen açılışa katılan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "2024 yılı Türk savunma sanayi ihracatı 6 milyar doları geçti. Sektörel olarak bakıldığında ihracat anlamında yüzde 18 ile yüzde 20 arasında her yıl büyüyen bir ve gelişen seviyeyi koruyor. Savunma sanayinin en çok artan, gelişen ve ihraç eden sektörlerden bir tanesi haline geldi. Bu sektörde 180'nin üzerinde ülkeye 230'dan farklı ürünle ihracat yapıyoruz" dedi.

KAAN, MİLGEM, Altay Tankı başta olmak üzere önemli millî projelere ve savunma sanayiine kritik teknolojiler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, yeni üretim üssünün resmi açılışını gerçekleştirdi. Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Altınay Savunma Üretim Teknolojileri Merkezi'nin açılışına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı ve Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan ve çok sayda sanayici katılım sağladı.

"20 YIL İÇERİSİNDE 350'YE YAKIN SÖZLEŞMEYE İMZA ATTIK"

650 kişilik ekip ile çalıştıklarını dile getiren Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, "Ülkemizin geleceği açısından kritik olarak nitelendirebileceğimiz teknolojileri bu ülke insanının özverisi ve gayretiyle gerçekleştirmek üzere çıkmış olduğumuz bu yolda, işini iyi yapmışsın bilen 650 kişilik kıymetli ekibimiz ve bu ekibimizin ortaya koyduğu 10 milyon saati aşan Ar-Ge birikimiyle Altınay Savunma Grubu olarak 20 yıllık bir süreyi artık geride bırakmış oluyoruz. Milli imkanlarla güçlü bir savunma sanayi altyapısının oluşturulması kapsamında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu güçlü irade ve devamında savunma sanayi başkanlığımızın lider ve iş birliği içerisinde olduğumuz firmalarımızın desteğiyle Altınay Savunma Grubu olarak 20 yıl içerisinde 350'ye yakın sözleşmeye imza attık. Bu sözleşmeler kapsamında başta Milli Platformlarımız KAAN, Altay, MİLGEN, Hürjet, Demir Kubbe olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan çok çeşitli platformların modernizasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesinde 180'in üzerinde ürün, alt sistem ve kritik teknolojinin geliştirilmesine ciddi Katkılarda bulunduk" diye konuştu.

"HASSAS TALAŞLI-TALAŞSIZ İMALAT ELEKTRONİK KART ÜRETİMİ, ELEKTROMEKANİK MONTAJ, TEST VE ENTEGRASYON ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİREBİLİYORUZ"

Açılışı yapılan tesisin 12 bin 500 metrekare alana sahip olduğunu ve yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiklerini belirten Mercan, "Bu tesisimiz bünyesinde hassas talaşlı-talaşsız imalat, elektronik kart üretimi, elektromekanik montaj, test ve entegrasyon çalışmalarının tamamına artık gerçekleştirebiliyoruz. Yakın zamanda yapacağımız yatırımlarla tasarımdan nihai ürüne tam entegre olmuş bir tesisi gerçekleştirilmesi için var gücümüzle çalışıyor olacağız. Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz tesis aslında modern bir üretim merkezi değil, aynı zamanda vatanımız ve milletimiz için ülkemize kazandırmış olduğumuz bir kale niteliğindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her fabrika bir kaledir anlayışıyla hayata geçirmiş olduğumuz bu tesisimizin ülkemizin savunma sanayi gücüne ve bağımsızlığına sonsuz faydalar sağlayacağına yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ'Nİ HALKA ARZ EDEREK MİLLETİMİZLE BİRLİKTE BÜYÜMENİN HAKLI GURURUNU YAŞADIK"

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise "Bugün çeyrek aslı aşan mühendislik kabiliyetiyle geleceği tasarlayacak projelere imza atan Altınay Savunma; savunma teknolojilerine yönelik hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, mühimmat üretim ve imha sistemleri gibi farklı alanlarda yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunmaktadır. Oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç teknolojileri hayata geçiren, küresel bir oyuncu olma hedefiyle tablet ve imkanlarını arttırma yolunda çalışmalarını aralıksız devam etmektedir. 10 yıl gibi kısa bir sürede yeni üretim üçlüğüyle yerli ve milli teknolojiler üretme ve geliştirme gayesi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Yeni teşhisimizle birlikte istiklal ve istikbalimiz için büyük savunma sanayinin uluslararası alanda konumunu güçlendirmeyi ve vatan savunmasına sağladığımız katkıyı arttırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında başarıyla Altınay Savunma Teknolojileri'ni halka arz ederek milletimizle birlikte büyümenin haklı gururunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'DA HAVACILIK VE UZAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE 16 BİN METROKARELİK YENİ BİR TESİS KURMAYI DA PLANLIYORUZ"

Savunma sanayi alanında çalışmalara devam edeceklerini belirten Altınay, "Ülkemiz savunma teknolojileri alanında gün geçtikçe gelişiyor ve küresel alanda etkisini arttırmayı sürdürüyor. Altınay savunma teknolojilerinin, kritik teknolojilerini geliştirdiği ve ülkemiz için çok kıymetli olan Altay tankı, milli muharip uçak KAAN, milli gemi MİLGEM gibi projeler, Türkiye'nin savunma hedefi doğrultusunda büyük işler başardığının göstergesi ve gelecek başarılarının teminatıdır. Yeni tesisimizde yüksek teknoloji üreten ürünlerimiz sayesinde ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak, aynı zamanda uluslararası alanda rekabet potansiyelimizi arttıracağız. Yenilikçiliğe dayalı üretim anlayışımız sektöre dinamizm katacak yenilikçi çözümlerimizle savunma sanayinde ülkemizi daha ilerilere taşımış olacağız. Savunma Teknolojileri AR-GE merkezimiz, sektörümüzdeki en yetenekli mühendisleri, araştırmacıları, bilim insanlarını bir araya getirerek ulusal ve uluslararası projelerde güçlü bir oyuncu olmamızda kilit rol oynayacaktır. Ayrıca ilerleyen dönemlerde yatırımlarımızı genişleterek Ankara'da Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi'nde 16 bin metrekarelik yeni bir tesis kurmayı da planlıyoruz" dedi.

"2024 YILI TÜRK SAVUNMA SANAYİ İHRACATI 6 MİLYAR DOLARI GEÇTİ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milletimizin duaları, en başta Cumhurbaşkanımızın bizlere koyduğu vizyon ve destekleriyle gecemizi gündüzümüze katarak kahraman ordumuzun sahadaki üstünlüğünü sağlayabilecek en yetkin ve en son teknolojik ürünleri onlara kazandırmak üzere elimizden geleni gösteriyoruz. Türk savunma sanayi, gayret desteklerle birlikte övünülecek, gurur duyulacak bir seviyeye ulaştı. Türk savunma sanayi bugün itibariyle 3 bin 500 üzeri firmanın faaliyet gösterdiği, ağırlıklı olarak da KOBİ'lerin ve alt yüklenicilerin bu sektöre bir başka anlamıyla görünmez kahramanların emek verdiği ve milli platformların her bir alt sistemine ve parçasına üretim yapan firmamız var. Bu firmalarımız Allah'a çok şükür sadece bizim ülkemiz için ihtiyaç duyduğumuz ürünleri hızlı ve maliyeti etki şekilde yerine getirirken diğer taraftan da son zamanlarda her fırsatta dile getirdiğimiz ihracat başarılarıyla da kendilerini gösteriyor. 4 Aralık günü son rakamlara baktım. 2024 yılı Türk savunma sanayi ihracatı 6 milyar doları geçti. Sektörel olarak bakıldığında ihracat anlamında yüzde 18 ile yüzde 20 arasında her yıl büyüyen bir ve gelişen seviyeyi koruyor" diye konuştu.

"180'NİN ÜZERİNDE ÜLKEYE 230'DAN FARKLI ÜRÜNLE İHRACAT YAPIYORUZ"

Savunma sanayinin en çok artan, en çok gelişen, en çok ihraç eden sektörlerden bir tanesi haline geldiğini dile getiren Görgün, "Geniş yelpazede üretim yapan 180'nin üzerinde ülkeye 230'dan farklı ürünle ihracat yaptığımız bu sektörde bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz üretim teknoloji merkezinin Altınay Savunma Teknolojileri şirketimiz o gizli kahramanlardan bir tanesi. Mühimmat ayıklama sistemleriyle başlayan ilk savunma projeleri, platformlar için çok farklı alt sistemler tasarlayan ve üreten bir şirket halinde. Allah'a çok şükür bugün buradaki yapılan yatırım ve kazanılan yeteneklerle çok az üretim tesisinde, çok az ülkede olan bir takım kabiliyetler kazanılmış durumda. Biz savaş uçaklarımızdan, insanlı insansız sistemlere, bunların birbirleriyle koordinasyonundan, sahada etkileşiminin arttırılacağı her türlü doktrinlerin değiştirileceği yenilikçi, çözümlere özellikle ağırlık veriyoruz. Bu da çok kritik mühendislik kabiliyetini gerektiriyor" şeklinde konuştu.