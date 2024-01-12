Savunma Sanayide skandal ortaya çıktı. Hem devlet hem özelden ballı maaşlı müdürler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda istihdam edilen çeşitli statüdeki çalışanların savunma sanayi alanında faaliyet gösteren özel firmalarda görevlendirildiği, bu kişilerin hem Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan hem de özel firmalardan maaş aldıkları iddialarını TBMM gündemine taşıyarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a soru önergesi verdi.

Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde “Bir kişi devlet memuruyken aynı zamanda özel bir şirkette nasıl çalışabilmektedir, ‘görevlendirme’ adı altındaki bu uygulamanın hukuki dayanağı nedir? Savunma Sanayi Başkanlığı’nda memur olup bu uygulama ile özel sektörde ‘görevlendirilen’ kaç kişi bulunmaktadır. Bu kişilere “görevlendirme”lerinin ardından ne kadar ödeme yapılmıştır.” diye sordu.

Oğuz Kaan Salıcı’nın önergesinde gerekçe şu şekilde;

“Sektör kaynaklarından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nda istihdam edilen çeşitli statüdeki çalışanların savunma sanayi alanında faaliyet gösteren özel firmalarda görevlendirildiği, hali hazırda devlet memuru olan bu kişilerin aynı zamanda şirketlerde genel müdür, genel müdür yardımcısı, direktör unvanlarıyla üst düzey pozisyonlarda çalışmaya devam ettikleri, bu kişilerin hem Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan hem de özel firmalardan maaş aldıkları, söz konusu uygulamanın 2014-2023 yılları arasında Savunma Sanayi Başkanı olarak görev yapan İsmail Demir döneminde yaygınlaştığı ve de halen devam ettiği bilgileri tarafımıza ulaşmıştır.”

Salıcı’nın, soru önergesinde Yılmaz’a sorduğu sorular ise şöyle:

Bir kişi devlet memuru iken aynı zamanda özel bir şirkette nasıl çalışabilmektedir, “görevlendirme” adı altındaki bu uygulamanın hukuki dayanağı nedir?

Savunma Sanayi Başkanlığı’nda memur olup bu uygulama ile özel sektörde “görevlendirilen” kaç kişi bulunmaktadır?

Fiilen Başkanlık bünyesinde çalışmayan ve fakat kadrosu Başkanlık bünyesinde olan bu kişilere “görevlendirme”lerinin ardından ne kadar ödeme yapılmıştır, özel firmalar aynı zamanda devlet memuru olan bu kişilere hangi nam ve hesap altında ödeme yapmaktadır?

“Görevlendirme” ile özel sektörde çalışan bu kişilerin bağlı oldukları firmalara Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından herhangi bir imtiyaz tanınmakta mıdır?

Söz konusu bu durum savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar arasında haksız rekabete yol açmakta mıdır?

Ortalama on yıl ve daha fazla savunma sanayiinde tecrübesi olan altı binden fazla mühendisimiz yurt dışında faaliyet gösteren firmalarda çalışmakta ve ülkemiz beyin göçü ile her geçen gün kan kaybetmekte iken yukarıda bahsi geçen “görevlendirmeler” hangi liyakat esasları çerçevesinde yapılmaktadır?