Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı. İşte alınan kararlar

İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayiinin geldiği nokta, ulaşmayı hedeflediği vizyon ve önemli projelerin ele alındığı belirtildi.

Toplantıda, uçak gemisi tasarımı, MİLGEM fırkateynleri, açık deniz karakol gemileri, yeni tip çıkarma gemileri, yeni nesil mayın avlama gemisi ve milli hücumbot gibi askeri gemi projelerine ilişkin kararlar verildi. Ayrıca, mevcut İHA/SİHA’ların geliştirilmesi, yeni modellerin tedarik edilmesi ve lojistik desteğinin sağlanması gibi konular da görüşüldü.

Milli muharip uçak KAAN’ın ilerleyen dönemdeki çalışmaları, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin alımları ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının lojistik ihtiyaçları da toplantıda değerlendirildi. Bunların yanında, yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, çeşitli silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi birçok alanda proje kararı alındı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Savunma sanayimiz, geçen yıla göre yüzde 27 artışla 5,5 milyar dolarlık rekor ihracat rakamına ulaşmıştır. Bu rakam, kilogram başına ortalama 65 doları geçmektedir. Savunma sanayimizin Türkiye ekonomisine ve toplumsal refaha katkısı büyüktür. Ayrıca, savunma sanayii ürünlerimize olan güven de artmıştır. Geçen yıl 176 ülkeye ihracat yapılırken, bu yıl bu sayı 185’i aşmıştır. Türkiye Yüzyılı’nda tam bağımsız savunma sanayii hedefimize ulaşmak için kritik adımlar atılmaya devam edilecektir. Bu süreçte, yerli ve milli teknolojiler kullanarak çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla yürüteceğiz.”