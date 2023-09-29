Say say bitiremediler. Tıvorlu İsmail’in oğlunun düğününe takılan para dudak uçuklattı

Şırnak’ta yapılan düğüne aşiret liderleri, internet fenomenleri ve iş insanları katıldı. Düğünde gelin ve damada 6,9 milyon lira değerinde altın ve para takıldı.

Aşiretlerin buluşması

İsmail Aşkan namıdiğer Tıvorlu İsmail, Gevdan aşireti mensubu olan 28 yaşındaki oğlu Mazlum Aşkan’ı, 25 yaşındaki Zine Ataman ile evlendirdi. Çiftin Şırnak Beytüşşebap’taki düğünü 2 gün 2 gece sürdü. Düğüne Belediye Başkanı Habip Aşan’ın yanı sıra Goyan, Elki, Jırki, Mamhura, Pirosi ve Gevdan gibi bölgedeki aşiretlerin liderleri ve mensupları da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına çelenk de gönderildi.

Folklor ekibi de halay çekti

Düğünde Tıvorlu İsmail’in Kürtçe şarkılarıyla coşan davetliler, yöresel kıyafetli folklor ekibinin de halayına eşlik etti. Gelen misafirlere 2 ton yemek hazırlanıp dağıtılırken, düğünde gelin ve damada takı töreni yapıldı. Damada 5 milyon 200 bin lira değerinde altın ve para, geline de 1 kilo altın ve 75 bin lira para takıldı. Düğünde takılan takı ve paraların toplam değeri 6,9 milyon lira olarak açıklandı.