Saygı duruşunda hüngür hüngür ağlamıştı. 10 Kasım’ın unutulmayan anlarından biri

Geçtiğimiz günlerde 10 Kasım’da aracından inerek saygı duruşunda bulunan vatandaşın gözyaşlarını tutamaması yeniden akıllara geldi.

Saygı duruşunda hüngür hüngür ağlamıştı. 10 Kasım’ın unutulmayan anlarından biri

Bursa'da 2020 yılında yapılan 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni kapsamında, Atatürk Anıtı önünde saat 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuş, aracından inerek saygı duruşunda bulunan vatandaş gözyaşlarını tutamamıştı.

Bugün tüm yurtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85.yılında anılırken, Bursa'da yaşanan bu duygu yüklü anlar yeniden gündem oldu.

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"ÇOK BÜYÜK BİR İNSAN ULU ÖNDER"

Ramazan Doğru'nun adlı vatandaşın saygı duruşu esnasında gözyaşlarını tutamadığı görülmüştü.

Duygu dolu anlar yaşayan Doğru, "Her sene aynı zamanda yaşadığımız şeyler. Çok büyük bir insan Ulu Önder. Bugün varlığımızın yegane sebeplerimizden biri.

Bu vesileyle bütün şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hepsini nur içinde yatırsın" açıklamasını yapmıştı.

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