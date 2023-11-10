Saygı duruşunda vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı bitene kadar duran sokak köpeği

Saatler 09:05'te tüm Türkiye'de bir dakikalığına hayat duruyor. Edirne'de de vatandaşlar saygı duruşundayken bir sokak köpeğinin İstiklal Marşı bitene kadar kıpırdaman durması sosyal medyada gündem oldu

Saygı duruşunda vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı bitene kadar duran sokak köpeği

Saatler 09:05'te tüm Türkiye'de bir dakikalığına hayat duruyor. Edirne'de de vatandaşlar saygı duruşundayken bir sokak köpeğinin İstiklal Marşı bitene kadar kıpırdaman durması sosyal medyada gündem oldu

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