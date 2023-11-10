Saygı duruşunda vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı bitene kadar duran sokak köpeği

Saatler 09:05'te tüm Türkiye'de bir dakikalığına hayat duruyor. Edirne'de de vatandaşlar saygı duruşundayken bir sokak köpeğinin İstiklal Marşı bitene kadar kıpırdaman durması sosyal medyada gündem oldu