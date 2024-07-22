Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak

25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 21-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve geç başvuru günü olarak 5 Eylül belirlenmiştir. Başvurular, ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden kabul edilecek, posta yoluyla başvurular ise kabul edilmeyecek.

Eleme sınavı 6 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınavı geçenler, 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralık Pazar günleri yapılacak olan yazılı sınava katılma hakkı kazanacak.

Yazılı sınavı başarıyla tamamlayan adaylar mülakata katılma hakkı kazanacak. Mülakatın yeri ve zamanı, yazılı sınavı geçen adayların e-posta adreslerine iletilecek. Sınav sonuçları Sayıştay'ın internet sitesinde ilan edilecek.