Sayıştay ortaya çıkardı: sigortasız doktorlar, 100 gün birikmiş izin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sayıştay ortaya çıkardı: sigortasız doktorlar, 100 gün birikmiş izin

Akdeniz Üniversitesi’nin Döner Sermaye İşletmesi’nde binlerce işçinin 100 güne yakın yıllık izninin biriktiği ve kamu kurumlarında doktorların yaptırması gereken sigortayı 332 doktorun yaptırmadığı Sayıştay raporlarına yansıdı.

Sayıştay’ın Akdeniz Üniversitesi’ne ait 2023 yılı denetim raporu yayınlandı. Raporun döner sermaye işletmesine yönelik hazırlanan bölümünde işçi izinleri ve mali sorumluluk sigortası dikkat çekti.

150 GÜNDEN FAZLA BİRİKMİŞ YILLIK İZİN

Rapora göre, Döner Sermaye İşletmesi’nde çalıştırılan bin 547 işçinin 97 günlük kullanılmayan izni bulunuyor. Bazı işçilerin ise biriken yıllık izinleri 150 günün üzerinde.

332 DOKTOR MALİ SİGORTA YAPTIRMAMIŞ

Diğer taraftan Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde 332 doktorun kamu kurumlarında çalışan doktorların, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar nedeniyle yaptırılan mali sigortayı yaptırmadığı tespit edildi.

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