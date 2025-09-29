Sayıştay'dan usulsüzlük alarmı: Üniversitelerde neler dönüyor?

Sayıştay’ın üniversitelere ilişkin 2024 yılı denetim raporunda yüzlerce üniversitede usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Amasya, Erciyes, İzmir ve daha niceleri…

Sayıştay’ın üniversitelere ilişkin 2024 yılı raporları yayımlandı. Üniversitelere ilişkin denetim raporlarında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ DOĞRUDAN TEMİN ETMİŞ

Raporda Amasya Üniversitesi’nin ihtiyacı olan bir kısım mal ve hizmet alımları ile bakım ve onarım işlerini, ihale yerine parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölerek doğrudan temin yöntemiyle satın aldığı ortaya çıktı.

39 MİLYONLUK USULSÜZLÜK

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde, yalnızca bir genel müdür ile bir görevlisi bulunan Teknoloji Transfer Ofisi AŞ, 27.8 milyon TL tutarında yazılım alımı ihalesinin tarafı yapıldı. Alımlar, ‘tek kaynaktan temin’ gerekçesiyle bu şirket üzerinden yapıldığı tespit edildi.

Şirketin projeleri doğrudan yürütmek yerine üçüncü kişilerden temin ederek üniversiteye faturalandırdığı belirlendi. Bu kapsamda bir firmadan 1.95 milyon TL, bir diğerinden ise 34.26 milyon TL’lik yazılım alımı yapıldığı tespit edildi.

Üniversitelere ilişkin 2024 yılı denetim raporunda birçok üniversitede usulsüz görevlendirmelerin yapıldığı ortaya çıktı.

USULSÜZLÜĞÜN İÇİNDE ERCİYES DE VAR

Erciyes Üniversitesi’nde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 6 öğrencisi olan ‘RES507 Atölye-1’ dersi için 4 ayrı öğretim üyesi görevlendirildiği ve her birine haftada 4 saat ek ders ücreti ödendiğini tespit edildi.

ÖĞRENCİ YOK DEKAN VAR

Konya Teknik Üniversitesi’nde ise kurulan iki fakülteye, öğrencisi, binası ve idari personeli olmadığı halde fakülte sekreterleri ve dekanların atandığı ortaya çıktı.

55 KİŞİ KANUNA AYKIRI GÖREVLENDİRİLDİ

Sakarya Üniversitesi’nde genel sekreter, daire başkanı, enstitü sekreteri, fakülte ve yüksekokul sekreterleri ile şube müdürleri dahil olmak üzere toplam 55 personelin asli görevleri dışında çalıştırıldığı belirlendi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ HİÇBİR DÜZELTME YAPMADI

Denetim raporunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan istisnalar dışında yapılan görevlendirmelerin mevzuata aykırı olduğu ifade edildi. Yasalara aykırı görevlendirmelere rağmen üniversite yönetimi hiçbir düzeltme yapmadı.

