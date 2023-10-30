‘Sazan sarmalı’ vurgunu kameraya böyle yansıdı. Deste deste paralar siyah poşette

Adana’da ‘Sazan sarmalı’ yöntemi ile vurgun yapan dolandırıcılar kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Çete liderinin kuyumcudan altınları ve deste deste paraları siyah poşete koyduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
‘Sazan sarmalı’ vurgunu kameraya böyle yansıdı. Deste deste paralar siyah poşette

Adana’da internetten araç satın almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemi ile dolandırıp, 100 milyon TL vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda çete yöneticisi A.Ö.'nün (24), Mersin'deki bir kuyumcuda çırak olarak çalışan T.Ö. aracılığıyla parayı altına çevirdiği ortaya çıktı. A.Ö.'nün farklı tarihlerde dolandırıcılıktan elde edilen para ve altınları, T.Ö.'den teslim aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

sazan-sarmali-ile-yapilan-vurgunda-sebeke-liderinin-para-ve-altinlari-teslim-aldigi-anlar-kamerada-7382-dhaphoto3.jpg

Bursa'da oturan A.A. (41), otomobilini satmak için bir internet sitesine 2 milyon TL'lik ilan verdi. A.A. ile iletişime geçip, kendisini mühendis olarak tanıtan kişi, aracı satın almak istediğini söyleyerek, 20 bin TL kapora gönderdi. 'Cihan' ismini kullanan alıcı, A.A.'nın kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aynı otomobili 1 milyon 765 bin TL'ye satılığa çıkardı. Bu kez aracı satın almak isteyen Y.Ö. (35), şüpheli ile iletişime geçti. Şüpheli, A.A.'ya şehir dışında mühendislik yaptığını söyleyip, otomobili kuzeninin devralacağını belirtti. Şüphelinin yönlendirmesiyle A.A. ile Y.Ö. noterde buluştu. Y.Ö., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, araç satış bedelini gönderdi.

sazan-sarmali-ile-yapilan-vurgunda-sebeke-liderinin-para-ve-altinlari-teslim-aldigi-anlar-kamerada-7382-dhaphoto2.jpg

GERÇEK NOTERDE ORTAYA ÇIKTI

Noter katibinin devir işlemini yapacağı sırada A.A., Y.Ö.'den parayı hesabına göndermesini söyledi. Y.Ö. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Y.Ö.'nün şikayeti sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri belirleyip, 18 Ekim'de operasyon düzenledi. Farklı illerde 100 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen Z.B. ile A.Ö.'nün yönettiği şebekeye üye İ.T. (23), M.K. (22), R.K. (23) ve T.Ö. (23), gözaltına alındı.

sazan-sarmali-ile-yapilan-vurgunda-sebeke-liderinin-para-ve-altinlari-teslim-aldigi-anlar-kamerada-7382-dhaphoto1.jpg

DESTE DESTE PARALAR SİYAH POŞETTE

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden A.Ö.'nün, Mersin'deki bir kuyumcuda çırak olarak çalışan T.Ö. aracılığıyla parayı altına çevirdiği belirlendi. A.Ö.'nün farklı tarihlerde dolandırıcılıktan elde edilen para ve altınları, T.Ö.'den teslim aldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. A.Ö.'nün, çok sayıda Cumhuriyet altını ile deste deste paraları siyah poşete doldurduktan sonra kuyumcudan ayrıldığı görüldü.

sazan-sarmali-ile-yapilan-vurgunda-sebeke-liderinin-para-ve-altinlari-teslim-aldigi-anlar-kamerada-7382-dhaphoto4.jpg

'ALACAĞIMI ALMAK İÇİN GİTTİM'

Emniyete götürülen şüpheli T.Ö. ise ifadesinde, "Bana gönderdikleri parayı altına çeviriyordum. Daha sonra gelip, para ya da altın olarak teslim alıyorlardı. Benim olayla bir ilgim yok" dedi. A.Ö. de ifadesinde görüntülere ilişkin, "Kuyumcunun bana borcu vardı. Alacağımı almak için gittim" savunması yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

sazan-sarmali-ile-yapilan-vurgunda-sebeke-liderinin-para-ve-altinlari-teslim-aldigi-anlar-kamerada-7382-dhaphoto6.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Son Haberler
En basit Alzheimer testi ortaya çıktı. Bakın ne oluyorsa korkmayın Sağlık
En basit Alzheimer testi ortaya çıktı. Bakın ne oluyorsa korkmayın
Devleti 15,6 Milyar lira zarara uğrattılar Ekonomi
Devleti 15,6 Milyar lira zarara uğrattılar
Erdoğan'ın hesabından Attila İlhan diye Tarık Akan'ın fotoğrafı paylaşıldı. İşin ehli olanlar çalışmazsa böyle olur Gündem
Erdoğan'ın hesabından Attila İlhan diye Tarık Akan'ın fotoğrafı paylaşıldı. İşin ehli olanlar çalışmazsa böyle olur
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması Spor
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması
Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı. Dördüncü kez kansere yakalanmıştı Magazin
Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı. Dördüncü kez kansere yakalanmıştı
Ürdün'den ABD’ye Patriot talebi Gündem
Ürdün'den ABD’ye Patriot talebi