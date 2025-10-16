İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği operasyonda “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması ile 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Şaban Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden Sezgin Baran Korkmaz ise yurtdışında bulunuyor.

Büyük tartışmalara neden olan Pramount Otel’e ‘çökme’ iddiası ile gözaltına alınan isimlerden Şaban Kayıkçı’nın yükseliş hikayesi dikkatlerden kaçmadı. 2008 yılına kadar Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü’nde memur olduğu belirtilen Kayıkçı sonrasında ise denizcilik, otelcilik ve petrokimya alanlarında büyüyen bir isim haline geldi.

Halk TV’den Bahadır Özgür’ün yazısına göre Kayıkçı’nın adı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden Arslan ile birlikte anılıyordu.

Özgür, Şaban Kayıkçı’nın yükseliş hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Gübretaş, çiftçiye ucuz gübre sağlamak adına 2008’de İran’ın kimyevi üretim tesislerinden Razi Petrokimya’yı satın almaya karar verdi. Ne var ki bir “el” hemen devreye girdi ve ihaleye iki ortağı daha monte etti.

Birisi Kocaeli’nde iflasın eşiğine gelmiş, 2011’de de iflasını ilan eden Tabosan’dı. Diğeri ihaleden 4 ay önce kurulmuş, kurulduktan iki ay sonra Halkbank ve Vakıfbank’tan 20 milyon Euro kredi almış, Şaban Kayıkçı’ya ait Asya Gaz’dı. Satış sonrası pay dağılımı şöyle oluştu: Gübretaş yüzde 48.8, Tabosan yüzde 10.8, Asya Gaz yüzde 23.9. Şaban Kayıkçı’nın kardeşi Sadık Kayıkçı da Razi Petrokimya’nın yönetimine giriyordu.

Gübretaş yeni bir işe daha soyundu. Amonyağı İran’dan getirmek için 100 milyon doları bulan bir yatırımla, deniz filosu kurmaya girişti. 2013’te Güney Kore’ye sipariş ettiği iki LNG gemisi, törenle teslim alındı ve gemi sayısı 5’e yükseldi.

İşte o gemiler döndü dolaştı 2020 yılında Marshall adalarında kurulu olan Pasco Investment Holding CO.’ya satıldı.

Aynı günlerde bu şirkete bağlı olarak İstanbul’da Pascogas kuruldu. Şirket 2019’da kurulan UBK Denizcilik’in isim değiştirmiş haliydi. Kurucusu da Uğur Berke Kayıkçı’ydı. Ortakları ise Mecit Mert Çetinkaya’ydı.”

ERDOĞAN’IN OĞLU İLE ORTAKLIK

“Kamuoyu Mecit Mert Çetinkaya’nın adını ilk kez, akıllarda kazınmış bir ‘deyimle’ duymuştu. Erdoğan’ın televizyonda “Gemi var, gemicik var” sözlerini söylemesine vesile olan 2007’de kurulan MB Denizcilik şirketinin sahipleri, Burak Erdoğan ve Mecit Mert Çetinkaya’ydı. Yani Gübretaş’ın yeni inşa ettiği iki gemi Pasgogas’ın filosunun ilk gemileriydi.”

PEKİ SONRASINDA NE OLDU?

“Pascogas’ın hisselerinin tamamı 2024’te Şaban Kayıkçı’ya geçti. Ve inanılmaz bir hızda gemi filosu büyümeye başladı.

Odin, Berçem, Duja, Marsel, Roni, Berke, Star, Boğaziçi, Baran adlı 9 adet LPG taşıyan gemisi bulunuyor. Ayrıca Berfin, Yumiko, K. Aslan, K. Arthur, Havin adıyla yenileri de inşa ediliyor.

Paramount Otel skandalı patladığı günlerden beri ortalıkta pek görünmeyen ve ikamet adresi Suudi Arabistan olan Kayıkçı, son aylarda yeniden görünür olmuştu.

Geçen Nisan ayında Pascogas Yönetim Kurulu Başkanı olarak Şaban Kayıkçı’nın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bir denizcilik fakültesi inşa etmesi için protokol imzalandı.

Kayıkçı sadece denizcilikte değiş, özellikle otelcilikte de kısa sürede söz sahibi olmuş birisi. ‘Duja’ markasıyla bir oteller zincirinin sahibi. Bodrum, Didim ve Sarıkamış’ta otelleri bulunuyor. Son yatırımı ise Selçuk’a.

Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl Selçuk’un Pamucak sahilinde bulunan denize sıfır 79 bin metrekarelik alanı 76 milyon TL’ye, 49 yıllığına Kayıkçı’nın şirketi olan Bodrum Otel İşletmeleri’ne tahsis etti. Otel için tüm izinler de verildi.”