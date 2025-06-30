Scak havalarda susuzluğu tetikliyorlar! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında serinlemek için gazlı içeceklere yönelenler, farkında olmadan vücutlarını daha fazla susuzluğa sürükledi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, gazlı içeceklerin yüksek şeker ve kafein içeriğinin vücuttaki sıvı kaybını artırarak dehidrasyon riskini yükselttiğini gösterdi.

Uzmanlar, sıcak havalarda su tüketiminin hayati önem taşıdığını vurgularken, sağlıklı içecek alternatifleri önerdi.

GAZLI İÇECEKLERİN SUSUZLUK PARADOKSU

Sıcak havalarda serinletici bir içecek olarak görülen gazlı içecekler, aslında vücudun sıvı dengesini bozdu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Walter Willett, “Gazlı içeceklerdeki kafein, idrar söktürücü etkisiyle vücuttan su atılımını hızlandırır. Bu da dehidrasyon riskini artırır” dedi. Willett, şekerli içeceklerin kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak yorgunluk ve susuzluk hissini tetiklediğini ekledi.

PubMed’de yayımlanan bir çalışma, düzenli gazlı içecek tüketenlerde obezite riskinin 1.6 kat arttığını ortaya koyarken, bu içeceklerin susuzluğu gidermek yerine artırdığını doğruladı.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Jane Parker, gazlı içeceklerin anlık ferahlık hissi verse de uzun vadede vücudun sıvı ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığını belirterek, “Yüksek şeker içeriği, vücudun su ihtiyacını artırır ve bağırsaklarda gaz birikimine neden olabilir” dedi. Parker, bu içeceklerin sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

SICAK HAVALARDA SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Uzmanlar, sıcak havalarda sıvı kaybını önlemek için suyun yanı sıra bazı içeceklerin tüketilmesini önerdi.

Diyetisyenler, “Az tuzlu ayran, taze meyve suları ve kafeinsiz bitki çayları, terlemeyle kaybedilen mineralleri telafi etmede etkili” dedi.

Uzmanlar, özellikle karpuz, salatalık ve nane gibi yüksek su içeriğine sahip besinlerin, sıvı dengesini korumada doğal bir destek sağladığını vurguladı.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, salatalığın potasyum ve magnezyum gibi elektrolitlerle vücudun sıvı dengesini desteklediğini gösterdi.

Mayo Clinic’ten diyetisyen Katherine Zeratsky, şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiğini ifade ederek, “Alkol ve kafein içeren içecekler, dehidrasyonu hızlandırır. Su, vücudun hücresel fonksiyonları için vazgeçilmezdir” dedi. Zeratsky, suyun doğal yollarla tatlandırılabileceğini, limon, nane veya salatalık dilimlerinin hem lezzet hem de sağlık açısından ideal olduğunu ekledi.

PRATİK ÖNERİLER: SUSUZLUĞU GİDERMENİN YOLLARI

Uzmanlar, sıcak havalarda sıvı tüketimini artırmak için şu pratik önerileri sundu:

Suyu cazip hale getirin: Limon, nane veya salatalık dilimleriyle suyu tatlandırarak içimi keyifli hale getirebilirsiniz.

Düzenli hatırlatıcılar kullanın: Telefon uygulamaları veya saat başı hatırlatıcılar, su içme alışkanlığını pekiştirebilir.

Kafein ve alkolden kaçının: Bu içecekler, vücudun sıvı kaybını artırabilir.

Yüksek su içeriğine sahip besinler tüketin: Karpuz, salatalık, domates ve yoğurt gibi besinler sıvı ihtiyacını destekler.

SU HAYATTIR

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, sıcak havalarda gazlı içeceklerin susuzluğu gidermek yerine artırdığını net bir şekilde ortaya koydu.

Vücudun sıvı dengesini korumak için en etkili yol, yeterli miktarda su tüketmek. Uzmanlar, sağlıklı bir yaz için suyun yerini hiçbir içeceğin tutamayacağını vurguladı.

Sıcak havalarda serinlemek için gazlı içecekler yerine su ve doğal içecekleri tercih ederek hem sağlığınızı koruyabilir hem de enerjinizi yüksek tutabilirsiniz.