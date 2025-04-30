Schengen vizesi beklerken emekli olduk! Parası olan randevuyu kaptı...

Vize krizi gittikçe derinleşiyor. 85 milyonun ‘yurt dışı çıkış yasaklısı’ gibi olduğu Türkiye’den Avrupa’ya gitmek isteyenlerden vize alamayanların oranı yüzde 70’leri geçerek rekor kırdı. Öyle ki randevu almak zorlaştı, ayrıca İngiltere vizesi için 6 bin pound ödeyen, banka hesabı şişkin olan vatandaşlar bir sonraki güne randevuyu alabildi. Sözcü’nün acente yetkililerinden aldığı bilgiye göre Türkiye’den Almanya’ya gidip de yurda geri dönmeyen kişi sayısı artınca Schengen için günlük randevu sayısı 850’den 350’ye düştü.

“25 YILDIR BU İŞLE UĞRAŞIYORUM, BÖYLE BİR DÖNEM HİÇ YAŞAMADIK”

Sözcü’nün acente yetkililerinden aldığı bilgide Türkiye’den Almanya’ya gidip de yurda geri dönmeyen kişi sayısı artınca Schengen için günlük randevu sayısı 850’den 350’ye düştü. Vatandaş, vize için randevu alamamaktan şikayetçi oldu. Vize Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Çalışkan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “25 yıldır bu işle uğraşıyorum, böyle bir dönem hiç yaşamadık” dedi

6000 POUND ÖDEYEN VEYA BANKA HESABI ŞİŞKİN OLAN VATANDAŞLAR RANDEVUYU KAPTI

Bayram ve yaz tatilini ücretsiz halk plajları, Türkiye’ye yakın ve çok daha ucuz olduğu için Yunanistan’da geçirmek isteyen vatandaşlar vize almak için uğraşırken emekli oldu. İngiltere diplomatik pasaporta vize şartı getirirken, günlük randevu sayısını acenteli ücretli başvurularda 650’den 850’lere kadar yükseltti. Maddi durumu iyi olup 6.000 pound ödeyen veya banka hesabı şişkin olan vatandaşlar bir sonraki güne randevuyu aldı.

“85 MİLYON ADETA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAKLISI OLDU”

İngiltere’ye gitmek isteyen çoğunluğun çocuğu oradaki okullarda okurken, Almanya’ya vize almak için başvuruda bulunanların çoğunu ise çalışmak için Türkiye’den göç eden gençler oldu. CHP Eskişehir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Utku Çakırözer vize sorunu konusunda SÖZCÜ’ye konuştu. Çakırözer, “Türk vatandaşlarına yaşatılan vize çilesi büyüyor. Bu iktidar döneminde Türk vatandaşları Kapıkule’nin ötesine çıkamaz hale geldi. 85 milyon adeta yurt dışı çıkış yasaklısı oldu” dedi.