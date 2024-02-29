Schengen vizesinde büyük değişiklik. Başvuru yapacaklar dikkat

Almanya Shengen vizesi başvurusunda değişikliğe gidiyor. Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilciliklerince yapılan açıklamaya göre 18 Mart'tan sonra randevu sisteminde değişikliğe gidileceği bilgisine yer verildi.

Almanya'ya yapılancak Shengen vizesi başvurusu belirtilen tarihten sonra iki adımda devam edecek. İlk adım başvuru sahiplerinin bekleme listesine kaydolmalarıyla başlayacak ve bununla ilgili mail almaları gerekecek.

İKİNCİ AŞAMADA TARİH BİLDİRİMİ ALACAKLAR

İkinci aşamada ise vize başvurularının harici hizmet sağlayıcı aracılığıyla iletilmesi için gerekli olan tarih bildirimini alacakları belirtildi. Yapılan açıklamada şunlara dikkat çekildi:

‘İkinci aşamada ise, vize başvurusunun harici hizmet sağlayıcı iDATA aracılığıyla iletilmesi için gerekli olan tarih bildirimini alırlar. Randevular, yalnızca randevu kayıtlarının kronolojik sırasına göre tahsis edilir. Bundan böyle, müsait randevu bulabilmek için uzun zaman alan aramalara artık gerek kalmayacak. Bu yeni kayıt seçeneği 1 Mart 2024’ten itibaren yürürlüğe girecektir.'

Schengen vizesi için randevusu koşulları şu şekildi belirtildi:

'18 Mart 2024 tarihinden itibaren atamalar yalnızca Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilciliklerinin internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden yapılacaktır.

Lütfen başvuru hakkında önceden bilgi alınız: başvuru formu, sunulacak belgeler, randevu takvimi vb. web sitesinde. EURO 2024 ile ilgili Schengen vizesine başvurmak için ayrı bilgi formları bulunmaktadır.

Vize başvurusu için randevular, harici hizmet sağlayıcısı iDATA’nın başvuru için randevu bekleme listesindeki kayıtlarının kronolojik sırasına göre atanır.

Randevu kaydı her zaman ücretsizdir ancak vize başvurusunun yapılması amacıyla randevunun onaylanması için 1.000,00 TL tutarında (hizmet ücretinin bir bölümü olarak) bir ön ödeme yapılması gerekmektedir. Randevu almak için bir acente veya aracı şirkete başvurmanız gerekmemektedir.'