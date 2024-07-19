Schengen vizesinde yeni gelişme. Bakanlık açıkladı

Türk iş insanlarına uygulanan Schengen vize retleri, Türkiye'nin ihracatçıları ve lojistik sektörünü olumsuz etkileyerek iş yapmalarını zorlaştırıyor. Birçok iş insanı, vize alamadıkları için fuar ziyaretlerini ve iş görüşmelerini gerçekleştiremezken, ihracat sonrası servis hizmeti sunmak isteyen firmalar da vize engeline takılarak müşteri ilişkilerinde sıkıntılar yaşıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında, Türkiye'den yapılan vize başvurularındaki ret oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bolat, "Vize konusunda ikili bazda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz ve Fast track vize uygulaması için de yeni mekanizmalar üretilmesi talebinde bulunduk. Türkiye’den yapılan başvurularda ret oranının yüzde 16 olduğu belirtildi ve en yüksek ret oranı Almanya’da" dedi.

Bolat sözlerine şöyle devam etti: "Vize konusunda ikili bazda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz ve yeni mekanizmalar geliştirmelerini talep ettik. Türkiye’den yapılan başvurularda ret oranının yüzde 16 olduğu belirtildi ve en yüksek ret oranı Almanya’da. Avrupa'nın vize uyguladığı firmalar aslında kendi firmaları, bu durumu dile getiriyoruz. Hizmetler sektörü ihracatına çok önem veriyoruz ve burada 52,5 milyar dolarlık fazlamız var. 2028'e kadar Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaretimizi yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz."

FAST TRACK VİZE NEDİR?

Fast track vize, pasaport ve güvenlik kontrollerinden hızlı geçiş imkanı sunan bir uygulamadır. Bu hizmet, yolculara hızlı geçiş kapılarından öncelikli olarak geçme hakkı tanır.