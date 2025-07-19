Schengen vizesinde yeni kriz! TÜRSAB Başkanı'ndan sert uyarı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Schengen vizesinde yeni kriz! TÜRSAB Başkanı'ndan sert uyarı...

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vizesi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. ne yönelik kolaylaştırıcı kararların olumlu olduğunu ancak vize randevularındaki ciddi sorunların hâlâ çözülemediğini söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa Komisyonu’nun 15 Temmuz 2025 tarihli uygulama kararının ardından yaptığı değerlendirmede, son iki yıldır vize sorunları konusunda ciddi bir mesai harcadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı ve TÜRSAB'ın yoğun temaslarının etkisiyle alınan kararın olumlu bir adım olduğunu belirten

Bağlıkaya, "Ancak vize randevularında yaşanan sıkıntılar halen devam ediyor. Bu alanda da somut adımlar atılmalı" dedi.

RANDEVU SİSTEMİ TIKANMIŞ DURUMDA

Bağlıkaya, en büyük sorunun vize randevularının zamanında alınamaması olduğunu vurguladı. Sürecin genellikle yetkilendirilmiş aracı kurumlar eliyle yürütüldüğünü hatırlatarak, bu kuruluşların yetersizliğinin vatandaşları mağdur ettiğini ifade etti. “Randevular aylara yayılıyor, bu da hem vatandaşlarımızı hem acentelerimizi zor durumda bırakıyor” diyen Bağlıkaya, aracı kurumların denetlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Randevu hizmetinin birkaç aracı kuruluşun elinde toplanmasının tekelleşmeye yol açtığını ve fahiş fiyatlara randevu satışı gibi sorunları beraberinde getirdiğini dile getiren Bağlıkaya, "Adil dağıtım sağlanmazsa ana problem görmezden gelinmiş olur" uyarısında bulundu.

"SEYAHAT ACENTALARI ZAN ALTINDA BIRAKILAMAZ"

Bağlıkaya, Avrupa Komisyonu açıklamasında yer alan “seyahat acentelerinin dolandırıcılık veya insan kaçakçılığına karıştığı” yönündeki ifadelerin sektörü töhmet altında bıraktığını söyledi. TÜRSAB üyesi acentelerin, yasal prosedürlere uygun şekilde hizmet verdiğini, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili ülke temsilcilikleri tarafından denetlendiğini vurguladı.

“Dolandırıcılık ya da sahtecilik olaylarının seyahat acenteleriyle bağdaştırılması kabul edilemez” diyen Bağlıkaya, TÜRSAB olarak süreci başından bu yana yakından takip ettiklerini ve takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

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